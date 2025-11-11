Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ambito estimează trecerea pragului cifrei de afaceri de 9 milioane de euro

S.E.
Companii / 11 noiembrie, 15:29

Ambito estimează trecerea pragului cifrei de afaceri de 9 milioane de euro

Ambito, companie specializată în servicii de proiectare şi construcţie de instalaţii electrice, design şi amenajare de spaţii comerciale şi de birouri şi antreprenoriat de reţele pentru clădiri rezidenţiale, închide anul 2025 cu o cifră de afaceri de 9 mil. euro şi atinge un număr de 100 de angajaţi, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Pentru 2026, compania aşteaptă afaceri de peste 10 milioane de euro şi urmează planul de investiţii prin continuarea dezvoltării liniei de business lansată anul acesta, prin asumarea rolului de antreprenor general pentru lucrări de instalaţii în clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale.

Compania îşi propune pentru anul 2026 un plan de investiţii dezvoltat pe trei direcţii, cu scopul consolidării poziţiei de lider autohton în industria de profil. Prima şi cea mai importantă direcţie este continuarea investiţiilor în pregătirea permanentă a echipelor, urmată de producţia internă a elementelor esenţiale în activitatea curentă a organizaţiei, dar şi de implementarea unor programe prin utilizarea AI, cu scopul de a accelera viteza de răspuns în procesele de analiză şi decizie.

„În contextul actual global, anul 2026 are puţine certitudini şi fie că ne place sau nu, deciziile şi consecinţele lor privind orientarea socială vor avea un impact major. Suntem într-un punct în care formele de organizare ale societatii se schimbă, atât ca obiective, cât şi ca modalităţi de a le atinge. Economia este printre primele segmente afectate de aceste noi doctrine, aşa cum se vede, spre exemplu, în războiul taxelor. Implementarea inteligenţei artificiale, inflaţia care diminuează veniturile reale şi protecţionismul din ce în ce mai adoptat sunt aspecte cu impact important în piaţa construcţiilor şi de real estate”, a declarat Robert Dorobanţu, Founder şi CEO al companiei Ambito.

Caracterul local al economiei capătă mai multă relevanţă, iar pe cale de consecinţă poate fi observată o creştere a investiţiilor în segmentul rezidenţial, în special în marile aglomerări urbane şi o diminuare în ceea ce înseamnă dezvoltarea de centre pentru birouri şi clădiri conexe, conform spuselor lui Dorobanţu.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

11 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 11 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

11 noiembrie
Ediţia din 11.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3934
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4772
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7726
Gram de aur (XAU)Gram de aur584.9749

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb