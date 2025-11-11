Ambito estimează trecerea pragului cifrei de afaceri de 9 milioane de euro

Ambito, companie specializată în servicii de proiectare şi construcţie de instalaţii electrice, design şi amenajare de spaţii comerciale şi de birouri şi antreprenoriat de reţele pentru clădiri rezidenţiale, închide anul 2025 cu o cifră de afaceri de 9 mil. euro şi atinge un număr de 100 de angajaţi, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Pentru 2026, compania aşteaptă afaceri de peste 10 milioane de euro şi urmează planul de investiţii prin continuarea dezvoltării liniei de business lansată anul acesta, prin asumarea rolului de antreprenor general pentru lucrări de instalaţii în clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale.

Compania îşi propune pentru anul 2026 un plan de investiţii dezvoltat pe trei direcţii, cu scopul consolidării poziţiei de lider autohton în industria de profil. Prima şi cea mai importantă direcţie este continuarea investiţiilor în pregătirea permanentă a echipelor, urmată de producţia internă a elementelor esenţiale în activitatea curentă a organizaţiei, dar şi de implementarea unor programe prin utilizarea AI, cu scopul de a accelera viteza de răspuns în procesele de analiză şi decizie.

„În contextul actual global, anul 2026 are puţine certitudini şi fie că ne place sau nu, deciziile şi consecinţele lor privind orientarea socială vor avea un impact major. Suntem într-un punct în care formele de organizare ale societatii se schimbă, atât ca obiective, cât şi ca modalităţi de a le atinge. Economia este printre primele segmente afectate de aceste noi doctrine, aşa cum se vede, spre exemplu, în războiul taxelor. Implementarea inteligenţei artificiale, inflaţia care diminuează veniturile reale şi protecţionismul din ce în ce mai adoptat sunt aspecte cu impact important în piaţa construcţiilor şi de real estate”, a declarat Robert Dorobanţu, Founder şi CEO al companiei Ambito.

Caracterul local al economiei capătă mai multă relevanţă, iar pe cale de consecinţă poate fi observată o creştere a investiţiilor în segmentul rezidenţial, în special în marile aglomerări urbane şi o diminuare în ceea ce înseamnă dezvoltarea de centre pentru birouri şi clădiri conexe, conform spuselor lui Dorobanţu.