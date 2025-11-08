ANAF verifică peste 80 de firme din domeniul organizării de evenimente

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va demara, de luni, o nouă serie de controale în domeniul serviciilor pentru evenimente, vizând peste 80 de societăţi comerciale care nu s-au conformat voluntar obligaţiilor legale, potrivit unui comunicat al instituţiei.

Campania face parte dintr-un amplu program de prevenţie şi control derulat de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, în urma căruia s-au constatat îmbunătăţiri semnificative ale gradului de conformare voluntară în rândul contribuabililor care organizează evenimente festive şi corporative.

În perioada iunie-septembrie 2025, sumele declarate la bugetul de stat de către firmele din acest sector au crescut cu 16,10%, impozitul pe profit declarat cu 19,68%, impozitul pe venit cu 19,61%, iar TVA-ul declarat a înregistrat un avans de 20,32% comparativ cu anul precedent.

ANAF precizează că noile controale vizează firmele care au prezentat discrepanţe între fluxurile financiare generate şi veniturile declarate, potrivit analizelor realizate prin sistemele informatice RO e-Factura şi RO e-case de marcat, precum şi pe baza informaţiilor din surse publice.

Verificările vor urmări, în principal, emiterea documentelor justificative pentru sumele încasate şi îndeplinirea obligaţiilor fiscale aferente personalului implicat în organizarea evenimentelor.

„Societăţile care nu se conformează în termen vor suporta consecinţele fiscale prevăzute de lege. În acelaşi timp, contribuabilii corecţi vor beneficia de un tratament fiscal echitabil şi predictibil”, se arată în comunicatul ANAF.

Instituţia subliniază că acţiunile de control nu vor afecta desfăşurarea evenimentelor festive şi nu îi vor viza pe participanţi, fiind efectuate în afara intervalului orar alocat evenimentelor.