Antonio Costa cere consecinţe în relaţia UE-Israel după planul de preluare a oraşului Gaza

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a criticat vineri planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza, afirmând că această decizie „trebuie să aibă consecinţe asupra relaţiilor între UE şi Israel”, transmite AFP, de la care relatăm cele ce urmează. Într-un mesaj pe platforma X, Costa a descris situaţia din Fâşia Gaza drept „dramatică” şi a avertizat că noua măsură „o agravează şi mai mult”.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut Israelului să „revină” asupra intenţiei, iar Executivul comunitar a reamintit că, încă din iunie, consideră că autorităţile israeliene încalcă prevederile acordului de asociere cu UE referitoare la respectarea drepturilor omului. Comisia a propus atunci suspendarea unor finanţări pentru start-up-uri israeliene, însă propunerea nu a fost aprobată din cauza poziţiilor divergente ale statelor membre.

Vineri, Germania a anunţat suspendarea exporturilor de armament care ar putea fi folosit de Israel în teritoriile palestiniene, iar Belgia a convocat ambasadoarea israeliană la Bruxelles. Ministrul belgian de externe, Maxime Prevot, a subliniat că obiectivul este „exprimarea dezaprobării totale” faţă de decizia guvernului israelian, conform sursei citate.

În cadrul Comisiei Europene, tonul devine tot mai critic: vicepreşedinta Teresa Ribera a afirmat, într-un interviu pentru Politico, că situaţia din Gaza „seamănă foarte mult” cu un „genocid”.