APIA: Carnetele de rentă viageră pot fi vizate până la data de 1 septembrie

S.B.
Miscellanea / 20 august, 11:35

APIA: Carnetele de rentă viageră pot fi vizate până la data de 1 septembrie

Termenul-limită până la care rentierii agricoli sau împuternicitul/mandatarul/curatorul, pot transmite documentele specifice privind acordarea rentei viagere agricolă aferentă anului 2024, este data de 1 septembrie 2025, informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), într-un comunicat de presă, informează Agerpres.

Potrivit sursei citate, pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă rentierii vor solicita viza anuală, fie prin prezenţa fizică la sediile Centrelor Judeţene APIA, fie prin mijloace electronice de comunicaţii sau poştă/curier.

"Pentru vizarea electronică, rentierii vor transmite documentele necesare acordării vizei pe adresa de e-mail a Centrului APIA unde se află dosarul rentierului şi vor contacta telefonic funcţionarii APIA pentru a primi confirmarea acordării vizei. Lista nominală a codurilor de rentier şi judeţul de vizare" este postată pe site-ul APIA şi poate fi accesată la adresa: https://apia.org.ro/ajutoare-specifice/masuri-de-sprijin-finantate-de-la-bugetul-national/renta-viagera-agricola/", se arată în comunicat.

Documentele pe care trebuie să le prezinte rentierul la depunerea declaraţiilor de vizare, personal sau prin împuternicit/mandatar/curator, sunt următoarele: carnetul de rentier agricol; actul de identitate al solicitantului; decizia de la comisia de expertiză medicală - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I sau II/decizia de la comisia de expertiză medicală şi decizia de pensionare la limită de vârstă - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I sau II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă; procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin reprezentant legal.

De asemenea, va fi nevoie de contract/contracte de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr.16/1994), cu modificările şi completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil; extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (opţional); declaraţia pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor "titlului XI Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul nr.1272/2005.

Conform APIA, în cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia până la data decesului poate fi încasată de către moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor legale şi a depunerii, la oricare Centru APIA, până la data-limită de 15 octombrie 2025, a cererii de moştenitor însoţită de documente justificative, precum: carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original); copie a certificatului de deces; copie a actului doveditor privind calitatea de moştenitor (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune învestită cu formula "definitivă"); copie după B.I/C.I./paşaport al moştenitorului; împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original); extras de cont pe numele moştenitorului.

"Deoarece carnetul de rentier este un document care se depune obligatoriu în original, acest tip de cerere poate fi depusă la sediile Centrelor judeţene ale APIA, respectiv Centrul Municipiul Bucureşti sau poate fi transmisă prin poştă/curier", precizează instituţia.

Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor legale, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie 2025, prin mandat poştal sau virament bancar.

