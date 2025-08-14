Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Apple pregăteşte roboţi, dispozitive smart-home şi o versiune complet refăcută a lui Siri în noua strategie AI

A.B.
Internaţional / 14 august, 09:00

Apple pregăteşte roboţi, dispozitive smart-home şi o versiune complet refăcută a lui Siri în noua strategie AI

Apple pregăteşte o gamă extinsă de produse bazate pe inteligenţă artificială, incluzând roboţi, o versiune avansată a asistentului virtual Siri, boxe inteligente cu ecran şi camere de securitate pentru locuinţă, în cadrul unei strategii de relansare a inovaţiei, relatează Bloomberg, de la care transmitem cele ce urmează.

Piesa centrală va fi un robot de masă programat pentru lansare în 2027, dotat cu un ecran asemănător unui iPad montat pe braţ motorizat, capabil să urmărească utilizatorii, să efectueze apeluri FaceTime cu urmărire automată şi să utilizeze o nouă versiune conversaţională a lui Siri, cu interfaţă animată „Bubbles”.

Pentru anul viitor, compania pregăteşte o boxă inteligentă cu ecran, sub numele de cod J490, care va oferi funcţii de control al locuinţei, redare audio-video şi navigare web. Atât robotul, cât şi boxa vor rula pe un nou sistem de operare, Charismatic, cu recunoaştere facială şi interfaţă multiuser.

Apple dezvoltă şi camere inteligente, inclusiv modelul J450, cu autonomie de până la un an pe baterie, recunoaştere facială şi senzori infraroşu pentru automatizarea funcţiilor din locuinţă.

Pe partea software, Siri este reconstruit complet sub numele de cod Linwood, cu lansare posibilă în primăvara viitoare, bazat pe modele lingvistice de mari dimensiuni şi integrare a datelor personale pentru răspunsuri contextuale. Un proiect alternativ, Glenwood, explorează utilizarea tehnologiilor externe precum modelul Claude de la Anthropic, conform sursei citate.

Strategia marchează o încercare a Apple de a-şi recâştiga reputaţia de lider în inovaţie, după rezultate sub aşteptări pentru casca Vision Pro şi stagnarea designului produselor cheie, vizând concurenţa cu Samsung, Meta, Amazon şi Google în domeniul AI şi automatizării locuinţei.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

14 august

Citeşte Ziarul BURSA din 14 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

14 august
Ediţia din 14.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

13 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0633
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3173
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3791
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8596
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.1788

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb