Apple pregăteşte roboţi, dispozitive smart-home şi o versiune complet refăcută a lui Siri în noua strategie AI

Apple pregăteşte o gamă extinsă de produse bazate pe inteligenţă artificială, incluzând roboţi, o versiune avansată a asistentului virtual Siri, boxe inteligente cu ecran şi camere de securitate pentru locuinţă, în cadrul unei strategii de relansare a inovaţiei, relatează Bloomberg, de la care transmitem cele ce urmează.

Piesa centrală va fi un robot de masă programat pentru lansare în 2027, dotat cu un ecran asemănător unui iPad montat pe braţ motorizat, capabil să urmărească utilizatorii, să efectueze apeluri FaceTime cu urmărire automată şi să utilizeze o nouă versiune conversaţională a lui Siri, cu interfaţă animată „Bubbles”.

Pentru anul viitor, compania pregăteşte o boxă inteligentă cu ecran, sub numele de cod J490, care va oferi funcţii de control al locuinţei, redare audio-video şi navigare web. Atât robotul, cât şi boxa vor rula pe un nou sistem de operare, Charismatic, cu recunoaştere facială şi interfaţă multiuser.

Apple dezvoltă şi camere inteligente, inclusiv modelul J450, cu autonomie de până la un an pe baterie, recunoaştere facială şi senzori infraroşu pentru automatizarea funcţiilor din locuinţă.

Pe partea software, Siri este reconstruit complet sub numele de cod Linwood, cu lansare posibilă în primăvara viitoare, bazat pe modele lingvistice de mari dimensiuni şi integrare a datelor personale pentru răspunsuri contextuale. Un proiect alternativ, Glenwood, explorează utilizarea tehnologiilor externe precum modelul Claude de la Anthropic, conform sursei citate.

Strategia marchează o încercare a Apple de a-şi recâştiga reputaţia de lider în inovaţie, după rezultate sub aşteptări pentru casca Vision Pro şi stagnarea designului produselor cheie, vizând concurenţa cu Samsung, Meta, Amazon şi Google în domeniul AI şi automatizării locuinţei.