Apple va produce în India toate telefoanele iPhone 17 destinate pieţei americane

Grupul american Apple a început să majoreze producţia de telefoane iPhone 17 la cele cinci uzine din India, inclusiv la două facilităţi de producţie inaugurate recent, pe măsură ce îşi reduce dependenţa de China pentru modelele destinate pieţei americane, a anunţat marţi Bloomberg citând surse din apropierea acestui dosar.

Potrivit surselor, Apple va produce toate cele patru modele de telefoane iPhone 17 în India, în avanpremiera lansării pe piaţă a acestor modele, în cursul lunii septembrie. Aceasta înseamnă că pentru prima dată în istoria grupului Apple toate noile modele de iPhone, inclusiv versiunile de tip pro, vor fi livrate de la început din ţara din sudul Asiei.

Gigantul american a majorat numărul de fabrici din India care produc telefoane iPhone, după ce anterior a decis să transfere, din China în India, marea majoritate a operaţiunilor de producţie a acestor dispozitive destinate pieţei americane, în ideea de a diminua impactul tarifelor vamale impuse de Trump.

Sursele citate de Bloomberg au dezvăluit că în cele patru luni care au trecut de la 1 aprilie anul curent, telefoane iPhone în valoare de 7,5 miliarde dolari au fost exportate din India. Asta înseamnă o accelerare faţă de telefoanele iPhone cu o valoare de 17 miliarde dolari, exportate din India pe întreg parcursul anului fiscal anterior.

Expansiunea producţiei de telefoane iPhone în India a fost posibilă graţie unor noi facilităţi de producţie precum cea pe care grupul Tata a construit-o la Hosur, în statul Tamil Nadu, şi cea a grupului Foxconn Technology Group din apropiere de aeroportul din Bangalore, care au devenit operaţionale recent.

Ca o dovadă a creşterii importanţei grupului Tata în rândul partenerilor Apple, uzinele controlate de conglomeratul indian vor fi responsabile pentru aproape jumătate din producţia de telefoane iPhone în India în următorii doi ani, au dezvăluit sursele.

Până acum, Administraţia Trump a exclus produsele electronice, precum telefoanele iPhone, de la tarifele sectoriale extinse, chiar dacă este posibil să fie vizate de taxele impuse anumitor ţări. La începutul anului, preşedintele SUA, Donald Trump l-a îndemnat pe directorul Apple, Tim Cook, să înceteze să mai construiască uzine în India, luând la ţintă intenţia companiei americane de a-şi diversifica operaţiunile de producţie dincolo de China.