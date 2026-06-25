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ARB cere răspunderea penală în cazul ROBOR, dacă vor fi identificate elementele constitutive ale unei infracţiuni

A.M.
Bănci-Asigurări / 25 iunie, 16:18

Sursa foto: Pixabay

Sursa foto: Pixabay

Asociaţia Română a Băncilor (ARB) contestă vehement rezoluţia prin care Consiliul Concurenţei a sancţionat comunitatea bancară pentru evoluţia indicelui ROBOR, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Băncile cataloghează decizia ca fiind o „problemă de securitate juridică şi predictibilitate economică”, susţinând că amenzile sunt conjuncturale şi lipsite de probe concrete, se arată în sursa citată.

Instituţiile de credit neagă orice schimb de informaţii sau practici care ar fi putut compromite funcţionarea pieţei monetare în detrimentul clienţilor. ARB subliniază că evoluţia ROBOR este determinată strict de fundamentele pieţei, activitatea derulându-se de decenii sub supravegherea Băncii Naţionale a României (BNR), conform sursei menţionate.

„Sancţiunile istorice decise au mai degrabă legătură cu motive extrinseci băncilor şi sunt de ordin conjunctural. Concluziile par dictate anul acesta de preşedintele Bogdan Chiriţoiu, care pare a fi transformat acţiunea într-o luptă personală”, se arată în poziţia comunităţii bancare.

Reprezentanţii băncilor reproşează inspectorilor de concurenţă refuzul de a participa la şedinţele operative din sălile de tranzacţionare (dealing room). Potrivit ARB, o asistenţă directă ar fi clarificat mecanismele operaţionale şi constrângerile de reglementare specifice pieţei interbancare.

În acest context, comunitatea bancară solicită publicarea integrală a deciziei de amendare, transparentizarea voturilor din Plenul Consiliului Concurenţei şi prezentarea raţionamentului economic din spatele sancţiunilor, se arată în sursa citată.

Băncile anunţă că vor utiliza toate pârghiile legale pentru anularea deciziei şi solicită anchetarea penală a celor responsabili, în cazul în care se vor întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, conform sursei citate.

„În măsura în care vor fi identificate elementele constitutive ale unei infracţiuni, solicităm angajarea răspunderii penale a persoanelor care, prin acţiunile sau omisiunile lor, au condus la un asemenea abuz”, avertizează asociaţia.

Opinia Cititorului ( 1 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.06.2026, 16:40)

    Ce nu e clar că timpul directorilor care trebuia să fie dedicat clienților a fost confiscat în discuții interbancare?

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