Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu aproape 4% în iulie 2025

Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu 3,89% în iulie 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 561,6 milioane de lei, de la 584,3 milioane de lei în iunie, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF), consultate de AGERPRES, de la care reluăm următoarele.

Arieratele de peste 90 de zile s-au majorat cu 28,21%, de la 108,8 milioane lei, până la 139,5 milioane lei, iar cele de peste 120 de zile au scăzut cu 21,76%, de la 313,5 milioane de lei, în iunie 2025, la 245,3 milioane de lei în iulie. Arieratele peste 360 de zile au înregistrat un avans de 9,13%, de la 162 milioane lei, până la 176,8 milioane lei.

Potrivit sursei citate, în ceea ce priveşte bugetele locale, arieratele s-au redus cu 3,5%, de la 551,69 milioane de lei (în iunie 2025) la 532,4 milioane de lei (în iulie 2025).

Arieratele de peste 90 de zile au crescut cu 32,38%, la 130 milioane lei, cele peste 120 de zile au scăzut cu 22,04%, la 235,6 milioane lei, iar arieratele mai mari de 360 de zile s-au majorat cu 10,24%, până la 166,8 milioane de lei.

La capitolul "Buget de stat şi autonome", arieratele s-au redus de la 32,6 milioane de lei în iunie 2025, la 29,2 milioane de lei în iulie 2025 (-10,44%).

Arieratele de peste 90 de zile au înregistrat un regres de 10,38%, ajungând la 9,5 milioane lei. Cele de peste 120 de zile s-au redus cu 14,16%, la 9,7 milioane lei, iar cele mai mari de 360 de zile au scăzut la 9,9 milioane lei (minus 7,48%).