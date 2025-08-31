Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu aproape 4% în iulie 2025

M.P.
Miscellanea / 31 august, 11:09

Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu aproape 4% în iulie 2025

Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu 3,89% în iulie 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 561,6 milioane de lei, de la 584,3 milioane de lei în iunie, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF), consultate de AGERPRES, de la care reluăm următoarele.

Arieratele de peste 90 de zile s-au majorat cu 28,21%, de la 108,8 milioane lei, până la 139,5 milioane lei, iar cele de peste 120 de zile au scăzut cu 21,76%, de la 313,5 milioane de lei, în iunie 2025, la 245,3 milioane de lei în iulie. Arieratele peste 360 de zile au înregistrat un avans de 9,13%, de la 162 milioane lei, până la 176,8 milioane lei.

Potrivit sursei citate, în ceea ce priveşte bugetele locale, arieratele s-au redus cu 3,5%, de la 551,69 milioane de lei (în iunie 2025) la 532,4 milioane de lei (în iulie 2025).

Arieratele de peste 90 de zile au crescut cu 32,38%, la 130 milioane lei, cele peste 120 de zile au scăzut cu 22,04%, la 235,6 milioane lei, iar arieratele mai mari de 360 de zile s-au majorat cu 10,24%, până la 166,8 milioane de lei.

La capitolul "Buget de stat şi autonome", arieratele s-au redus de la 32,6 milioane de lei în iunie 2025, la 29,2 milioane de lei în iulie 2025 (-10,44%).

Arieratele de peste 90 de zile au înregistrat un regres de 10,38%, ajungând la 9,5 milioane lei. Cele de peste 120 de zile s-au redus cu 14,16%, la 9,7 milioane lei, iar cele mai mari de 360 de zile au scăzut la 9,9 milioane lei (minus 7,48%).

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 august

Citeşte Ziarul BURSA din 29 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 august
Ediţia din 29.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0722
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3443
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4228
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8500
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.0494

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb