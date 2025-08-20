Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Armătura - venituri în scădere şi pierdere la jumătatea anului

A.I.
Ziarul BURSA / 20 august

Armătura - venituri în scădere şi pierdere la jumătatea anului

Acţiunile companiei au fost suspendate de la tranzacţionare de către BVB, în urma unei decizii de dizolvare a societăţii luată într-o AGEA pe baza unor informaţii greşite

Armătura Cluj, societate ale cărei acţiuni sunt suspendate de la tranzacţionare în urma unei decizii luate pe baza unor informaţii greşite, a obţinut venituri în scădere în prima jumătate a anului, dar o pierdere mai mică decât cea din primele şase luni ale lui 2024, potrivit unui raport al emitentului publicat, ieri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Compania a raportat venituri de 0,71 milioane lei, cu 24% sub cele din intervalul ianuarie-iunie a anului trecut. Pe de altă parte, cheltuielile cu personalul s-au ridicat la 0,28 milioane lei, cu 38% sub cele din prima jumătate a anului trecut, în vreme ce cheltuielile cu amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate au coborât cu 65%, până la 0,14 milioane lei. Cheltuielile cu serviciile prestate către terţi au crescut cu 46%, la 0,41 milioane lei. Din activităţile operaţionale Armătura a raportat o pierdere de 0,21 milioane lei, mai mică decât cea din primele şase luni ale anului trecut, de 0,92 milioane lei.

Acţiunile Armătura au fost suspendate de la tranzacţionare de către conducerea executivă a BVB în data de 21 iulie a acestui an, în urma unei adunări a acţionarilor companiei în cadrul căreia s-a decis dizolvarea societăţii, iniţierea procedurii de lichidare, suspendarea şi retragerea de la tranzacţionare a valorilor mobiliare. Potrivit documentelor publicate pe site-ul BVB, dizolvarea şi lichidarea societăţii erau motivate de diminuarea activului net sub jumătate din valoarea capitalului social subscris, precum şi de imposibilitatea realizării obiectului de activitate, conform prevederilor legii societăţilor comerciale. În raportul întocmit de auditorul Noa Tax Advisors, se menţiona că activul net (capitalul propriu) al emitentului scăzuse în anul 2024 la 6,9 milioane de lei - sub 50% din capitalul social subscris şi vărsat, în valoare de 18,1 milioane de lei. Numai că, raportul anual al emitentului pentru anul 2024 indică un capital social de 4 milioane de lei, astfel că nu era îndeplinită condiţia legală privind diminuarea activului net sub jumătate din capitalul social.

Conducerea societăţii susţine că suma de 18,1 milioane de lei a fost rezultatul unei erori materiale de traducere între versiunile în română şi engleză ale raportului întocmit de Noa Tax Advisors, eroare care nu a fost semnalată înaintea adoptării hotărârilor AGEA. Potrivit companiei, suma respectivă provine din ajustări IFRS operate în 2012 şi nu reflectă capitalul social real, care este de 4 milioane de lei, conform situaţiilor financiare din 2024.

De la convocarea AGEA şi până la suspendarea de la tranzacţionare a acţiunilor, titlurile Armătura s-au depreciat cu 43%, generând pierderi pentru acţionarii minoritari. Iar după oprirea tranzacţionării, la 21 iulie, investitorii mai aveau doar perspectiva lichidării societăţii pentru a-şi recupera o parte din investiţie.

Consilul de Administraţie al Armătura a convocat acţionarii, pentru data de 17 septembrie, în vederea revocării hotărârii din 24 iunie, prin care s-a decis dizolvarea societăţii pe motivul reducerii activului net sub jumătate din valoarea capitalului social. Dar, dizolvarea şi iniţierea procedurii de lichidare vor fi supuse din nou votului, de în baza imposibilităţii realizării obiectului de activitate, conform prevederilor legii societăţilor comerciale. Suspendarea şi retragerea de la tranzacţionare a acţiunilor Armătura sunt alte puncte aflate pe ordinea de zi a adunării din 17 septembrie.

Societatea austriacă Herz Armaturen deţine 86,2% din societatea a cărei evaluare bursieră se ridică la cinci milioane lei.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

