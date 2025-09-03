Atletism: Gabby Thomas nu va participa la CM de la Tokyo

Atleta americană Gabby Thomas, triplă campioană olimpică la 200 m, 4x100 m şi 4x400 m la Paris, a anunţat, marţi, că este accidentată şi că nu va participa la Campionatele Mondiale de la Tokyo, potrivit news.ro.

Tripla campioană olimpică a declarat că suferă din luna mai de dureri la tendonul lui Achile, care s-au intensificat în iulie. „În sfârşit am realizat că este în regulă să fii om şi să ai grijă de tine”, a afirmat Gabby Thomas într-un comunicat transmis presei americane.

„Ca sportiv, întotdeauna vrei să dai tot ce ai mai bun, dar uneori nu poţi face nimic şi nu poţi depăşi accidentarea. Uneori trebuie să ai răbdare şi să iei cea mai bună decizie pe termen lung”, a adăugat ea în comunicat. „Deja abia aştept să alerg din nou alături de cele mai bune din lume, pe curând”, a scris ea apoi pe contul său de X.

Americanca în vârstă de 28 de ani, care şi-a început sezonul 2025 devreme, participând la întâlnirile Grand Slam Track, nu a mai alergat de la începutul lunii august şi de la selecţiile americane.

Atunci, ea a obţinut la limită biletul pentru Japonia, terminând pe locul trei la 200 m în 22 secunde şi 20 de sutimi, la o miime de secundă de locul patru. Sprintera menţionase deja accidentarea la tendonul lui Achile, indicând că nu a putut să se antreneze timp de câteva săptămâni.