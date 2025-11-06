Austria descoperă un depozit de armament la Viena şi arestează un britanic suspectat de legături cu Hamasul

Guvernul austriac a anunţat joi că a descoperit arme de foc ascunse într-un depozit din Viena, în urma unei anchete internaţionale care vizează o celulă teroristă apropiată de mişcarea islamistă Hamas, relatează AFP.

Potrivit autorităţilor, cinci arme de mână şi zece încărcătoare au fost confiscate în urma operaţiunii. Un cetăţean britanic de 39 de ani a fost arestat luni, la Londra, fiind suspectat de legături directe cu ascunzătoarea de armament.

Guvernul austriac a precizat că este vorba despre o anchetă „aprofundată şi coordonată la nivel internaţional” împotriva unei reţele teroriste care operează la scară globală şi este „apropiată Hamasului”.

Arestarea britanicului a fost confirmată de Agenţia Naţională de Criminalitate (NCA) din Marea Britanie, care a anunţat că acesta urmează să compară în faţa Tribunalului din Westminster pe 10 noiembrie, la cererea justiţiei germane.

Parchetul german susţine că bărbatul a transportat armamentul la Viena în cursul verii şi că a fost în contact cu trei suspecţi arestaţi în Germania la începutul lunii octombrie, acuzaţi că pregăteau atentate împotriva instituţiilor israeliene şi evreieşti.

Ancheta este derulată în cooperare între autorităţile din Austria, Germania şi Marea Britanie, iar Hamasul a negat orice legătură cu persoanele implicate.