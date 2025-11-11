Banca Transilvania a atras 30.000 de aplicaţii online într-o singură zi de Bank Friday

Campania Bank Friday 2025, organizată de Grupul Banca Transilvania, a înregistrat un record de participare, cu 30.000 de persoane care au aplicat online într-o singură zi pentru produsele şi serviciile incluse în ofertă, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Este cel mai mare număr de aplicaţii din istoria campaniilor BT de shopping bancar online.

Pe parcursul ediţiei din 7 noiembrie 2025, numărul de solicitări pentru majoritatea produselor BT a fost de până la patru ori mai mare faţă de media zilnică din acest an. Campania a inclus discounturi şi facilităţi pentru persoane fizice şi companii la produse şi servicii din domeniul bancar, leasing şi investiţii.

Printre ofertele speciale s-au numărat reduceri la autoturisme, asigurări şi la achiziţia de bilete pentru UNTOLD Festival. Bank Friday 2025 a fost şi cea mai complexă ediţie de până acum, cu o platformă multi-brand care a reunit parteneri din mai multe industrii. Pe lângă companiile din Grupul Banca Transilvania, au participat branduri precum Toyota, Untold, Groupama, Metropolitan, Regnet, FGO, Namirial, Gomag, Emiral şi Hosterion.

Banca Transilvania a introdus în 2014 conceptul de „Black Friday bancar” pe piaţa românească, iar prin campaniile sale online a reuşit să integreze bankingul în stilul de viaţă digital al clienţilor, urmând modelul e-commerce, cu accent pe accesibilitate, personalizare şi experienţă.