Banca Transilvania lansează finanţări garantate în proporţie de 70% pentru IMM-uri

Banca Transilvania (BT) şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID) au semnat un parteneriat pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii din România, prin oferirea de finanţări garantate, reducerea costurilor şi simplificarea accesului la creditare, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Convenţia de garantare face parte din mecanismul de garanţie de portofoliu pentru IMM-uri, prin care BT va acorda credite de peste 1 miliard de lei, în baza plafonului de garantare pus la dispoziţie de BID. Garanţia BID acoperă 70% din valoarea finanţării, iar perioada maximă de garantare este de 10 ani.

„Indiferent de contextul economic, România are nevoie să se uite către viitor. Din infrastructura critică necesară creşterii, pe lângă drumuri, autostrăzi sau digitalizare, avem nevoie şi de dezvoltarea infrastructurii financiare. Produsele de garantare stimulează investiţiile, iar BID devine un partener esenţial pentru economie şi sistemul bancar”, a declarat Tiberiu Moisă, Director General Adjunct IMM & MidCorporate, Banca Transilvania.

La rândul său, Dan Sandu, Director General al Băncii de Investiţii şi Dezvoltare, a subliniat că „parteneriatul cu Banca Transilvania marchează încă un pas solid în direcţia transformării garanţiilor BID în motor real al finanţării economiei româneşti. Cu fiecare bancă parteneră, creăm o punte mai sigură între potenţialul antreprenorilor şi capitalul de care au nevoie pentru a creşte”.

Finanţările sunt destinate cu prioritate investiţiilor în echipamente, dezvoltării şi modernizării capacităţilor de producţie, dar pot fi folosite şi pentru capital de lucru. Suma maximă a garanţiei poate ajunge la 10 milioane de lei pentru fiecare credit, iar proiectele sprijinite vor viza domenii cu impact în comunităţile locale şi crearea de locuri de muncă.

BT are în prezent peste 500.000 de clienţi IMM şi microîntreprinderi, fiind cea mai mare bancă din România în acest segment. Parteneriatul cu BID vine după o primă convenţie semnată în noiembrie, destinată finanţării proiectelor de investiţii în infrastructură şi dezvoltare locală derulate de autorităţile publice.