Banca Transilvania lansează platforma online pentru diaspora

Banca Transilvania a anunţat, marţi, lansarea platformei BT pentru Diaspora, parte din strategia de extindere internaţională a prezenţei sale digitale prin intermediul comunităţilor româneşti din străinătate, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Site-ul oferă informaţii despre soluţii de banking zilnic, recomandări, articole de macroeconomie, siguranţă online şi acces la programul de educaţie financiară FIT - Finanţe pe Înţelesul Tuturor.

Potrivit instituţiei, aproximativ 700.000 din cei aproape 5 milioane de clienţi BT sunt români din diaspora. Prin aplicaţia BT Pay, aceştia pot accesa majoritatea serviciilor băncii oriunde în lume - deschiderea contului 100% online, carduri digitale şi fizice, plăţi cu telefonul, transferuri de bani, schimb valutar în 15 monede, plata facturilor din România sau emiterea unei asigurări de călătorie.

„BT pentru Diaspora” este disponibilă la adresa diaspora.bancatransilvania.ro, iar serviciile sunt oferite în limba română, maghiară, italiană, engleză şi franceză.