Băsescu: ”PSD întotdeauna are o condiţie de blocaj”

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică, despre PSD, că întotdeauna are o condiţie de blocaj în coaliţie iar social-democraţii sunt ataşaţi de interesele partidului, să crească pe spinarea partenerilor şi nu dau doi bani pe interesul naţional, potrivit news.ro.

El a menţionat că asta nu înseamnă că şi premierul Ilie Bolojan trebuie să rămână la fel de rigid, pentru că, în cazul pensiilor magistraţilor, nu poţi să rişti pierderea a 230 de milioane de euro.

”PSD întotdeauna are o condiţie de blocaj. La fel, sunt de acord cu orice spune Bolojan, dar dacă...şi îţi spun acest ”dacă” şi arată că, practic, ei preţuiesc mai mult interesul partidului, decât interesul naţional. Pentru ei, indiferent ce declară, este o minciună. (..) Ei sunt ataşaţi de interesele partidului să crească pe spinarea partenerilor, dacă se poate, şi nu dau doi bani pe interesul naţional”, a spus fostul preşedinte, la TVR INFO.

El a arătat că ”România are nevoie acum mai mult ca oricând de o coaliţie care să lucreze”.

”M-am uitat la Congres. Atacuri la partenerii din coaliţie, în loc să fie un semnal, uite, de astăzi trebuie să găsim formula să lucrăm împreună. Sigur, asta nu înseamnă că domnul Bolojan trebuie să rămână la fel de rigid cum este până acum. E puţin cam rigid”, a menţionat Băsescu.

”Se pare că domnul Bolojan lucrează mai puţin cu partenerii”, a adăugat el. Potrivit lui Traian Băsescu, inflexibilitatea premierului s-a văzut în chestiunea pensiilor magistraţii.

”Nu poţi să rişti pierderea a 230 de milioane de euro. Găseşti o formulă agreată, poate te uiţi la ce ţi-a recomandat şi preşedintele, şi îi dai drumul. Ai de încasat 230 de milioane de euro. (..) Domnul Bolojan trebuie să înţeleagă că are nevoie şi de voturile altora, nu numai de ale dânsului şi de ale liberalor. Îi trebuie şi votul PSD-ului”, a spus Băsescu.

Băsescu a mai afirmat că speră să nu se piardă aceşti bani din PNRR.

”Nu cred că în România politicienii au ajuns atât de înguşti, încât să nu găsească o formulă prin care să nu pierdem 230 de milioane. Sigur, aceiaşi politicieni care astăzi ţipă de 230 de milioane, ei au pierdut şapte miliarde din PNRR, care erau cu dobândă de 0,5% pe 40 de ani. Deci, păcat că în România nimeni nu te judecă, şi mă refer la instanţe, dacă nu faci ce trebuie”, a subliniat el.

El s-a referit şi la discuţiile privind aplicarea referendumului pentru reducerea numărului de parlamentari.

”Eu aş lua aproximativ 100 de senatori şi 200 de deputaţi. Şi minorităţile, care şi aşa sunt excesiv reprezentate, reduse proporţional. Deci, ca proporţie, să rămână cu aceeaşi pondere în Parlament. Este posibil tehnic să se facă acest lucru şi ar fi un semnal extrem de puternic că Parlamentul înţelege să-şi reducă cheltuielile, într-un moment în care toţi românii plătesc pentru dificultatea bugetară în care se află ţara”, a spus fostul preşedinte.