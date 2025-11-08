BBC, acuzat de manipulare şi părtinire de echipa lui Donald Trump

Secretara de presă a preşedintelui american Donald Trump, Karoline Leavitt, a descris postul public britanic BBC drept „ştiri 100% false” şi „maşină de propagandă de stânga”, într-un interviu acordat după apariţia unor acuzaţii de manipulare editorială, potrivit The Guardian.

Leavitt, oficială de rang înalt în administraţia Trump, a declarat că vizionarea BBC în timpul deplasărilor în Marea Britanie „îi strică ziua”, acuzând că „cetăţenii sunt forţaţi să plătească pentru o maşină de propagandă de stânga”.

Reacţia vine după ce mai mulţi parlamentari britanici au cerut explicaţii conducerii BBC în urma unui document scurs către publicaţia The Telegraph, care sugerează că un episod al emisiunii Panorama ar fi editat tendenţios un discurs al lui Donald Trump. Programul l-ar fi prezentat pe fostul preşedinte îndemnându-şi susţinătorii „să lupte din greu” înainte de revoltele din 6 ianuarie 2021, omiţând însă pasajul în care Trump le cerea „să se manifeste paşnic şi patriotic”.

„Această secvenţă deliberat înşelătoare este o dovadă suplimentară că BBC produce ştiri false în proporţie de 100%. De fiecare dată când sunt obligată să urmăresc BBC în timpul deplasărilor, ziua mea este ruinată de propaganda şi minciunile lor despre preşedinte şi despre tot ceea ce face el pentru a face America mai bună şi lumea un loc mai sigur”, a spus Leavitt într-un interviu pentru The Telegraph.

Memorandumul de 19 pagini, atribuit lui Michael Prescott, fost consilier al comitetului BBC pentru standarde editoriale, ar mai semnala „probleme sistemice” la nivelul postului, de la tratamentul părtinitor al războiului din Gaza până la abordarea unilaterală a subiectelor transgender. Prescott ar fi acuzat că BBC Arabic utilizează frecvent comentatori pro-Hamas şi că biroul LGBT al instituţiei promovează „viziunea unei singure organizaţii militante”, suprimând articolele critice sau echilibrate.

În replică, BBC a transmis că „nu comentează documente scurse”, dar a precizat că „analizează cu atenţie orice feedback primit”. Reprezentanţii postului au adăugat că, în cadrul consiliului de administraţie, „opiniile şi perspectivele diferite asupra conţinutului sunt discutate şi dezbătute în mod regulat”.