Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

BCR a atras 1,125 miliarde de lei printr-o nouă emisiune de obligaţiuni listată la Bursa de Valori Bucureşti

A.B.
Piaţa de Capital / 11 noiembrie, 13:46

BCR a atras 1,125 miliarde de lei printr-o nouă emisiune de obligaţiuni listată la Bursa de Valori Bucureşti

Banca Comercială Română (BCR) a încheiat cu succes o nouă emisiune locală de obligaţiuni, în valoare de 1,125 miliarde de lei, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Tranzacţia reflectă încrederea investitorilor în stabilitatea şi strategia de creştere a BCR, precum şi în potenţialul economiei româneşti.

Noua emisiune constă în obligaţiuni senior nepreferenţiale, cu o maturitate de 6 ani şi posibilitatea răscumpărării anticipate după 5 ani (noiembrie 2030). Obligaţiunile urmează să fie listate la Bursa de Valori Bucureşti, iar emisiunea a primit ratingul Baa2 din partea Moody's şi BBB+ din partea Fitch.

Cererea investitorilor a depăşit semnificativ oferta iniţială, ceea ce a permis majorarea valorii emisiunii şi stabilirea unui spread final de 85 puncte de bază, cel mai redus înregistrat de o bancă din România în ultimii ani pentru obligaţiuni senior nepreferenţiale.

„Ne bucurăm să vedem încrederea pe care investitorii o au în capacitatea BCR de a livra performanţă şi de a susţine dezvoltarea economiei locale. Le mulţumim pentru sprijinul acordat acestei emisiuni, care ne permite să finanţăm proiecte transformatoare şi investiţii ce contribuie la competitivitatea României”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Prin această operaţiune, BCR continuă procesul de aliniere la cerinţele Uniunii Europene privind fondurile proprii şi pasivele eligibile (MREL) şi îşi consolidează statutul de pilon de stabilitate în sistemul bancar românesc şi regional.

De la lansarea primului program de obligaţiuni, banca a atras finanţări totale de peste 9,8 miliarde de lei, contribuind activ la dezvoltarea pieţei locale de capital şi la conectarea economiei româneşti la investitorii prezenţi la BVB.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

11 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 11 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

11 noiembrie
Ediţia din 11.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3934
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4772
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7726
Gram de aur (XAU)Gram de aur584.9749

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb