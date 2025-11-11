BCR a atras 1,125 miliarde de lei printr-o nouă emisiune de obligaţiuni listată la Bursa de Valori Bucureşti

Banca Comercială Română (BCR) a încheiat cu succes o nouă emisiune locală de obligaţiuni, în valoare de 1,125 miliarde de lei, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Tranzacţia reflectă încrederea investitorilor în stabilitatea şi strategia de creştere a BCR, precum şi în potenţialul economiei româneşti.

Noua emisiune constă în obligaţiuni senior nepreferenţiale, cu o maturitate de 6 ani şi posibilitatea răscumpărării anticipate după 5 ani (noiembrie 2030). Obligaţiunile urmează să fie listate la Bursa de Valori Bucureşti, iar emisiunea a primit ratingul Baa2 din partea Moody's şi BBB+ din partea Fitch.

Cererea investitorilor a depăşit semnificativ oferta iniţială, ceea ce a permis majorarea valorii emisiunii şi stabilirea unui spread final de 85 puncte de bază, cel mai redus înregistrat de o bancă din România în ultimii ani pentru obligaţiuni senior nepreferenţiale.

„Ne bucurăm să vedem încrederea pe care investitorii o au în capacitatea BCR de a livra performanţă şi de a susţine dezvoltarea economiei locale. Le mulţumim pentru sprijinul acordat acestei emisiuni, care ne permite să finanţăm proiecte transformatoare şi investiţii ce contribuie la competitivitatea României”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Prin această operaţiune, BCR continuă procesul de aliniere la cerinţele Uniunii Europene privind fondurile proprii şi pasivele eligibile (MREL) şi îşi consolidează statutul de pilon de stabilitate în sistemul bancar românesc şi regional.

De la lansarea primului program de obligaţiuni, banca a atras finanţări totale de peste 9,8 miliarde de lei, contribuind activ la dezvoltarea pieţei locale de capital şi la conectarea economiei româneşti la investitorii prezenţi la BVB.