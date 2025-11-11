Bitget: Bitcoin nu mai este un activ izolat, ci un barometru al economiei globale

Industria cripto este tot mai strâns conectată la economia globală, iar preţurile criptomonedelor - în special ale Bitcoin - reacţionează tot mai puternic la datele macroeconomice şi deciziile de politică monetară, arată o analiză realizată de Bitget, cea mai mare platformă de schimb universal din lume.

Potrivit sursei citate, cel mai recent exemplu a fost pe 24 octombrie 2025, când preţul Bitcoin a crescut brusc la aproximativ 110.000 de dolari, imediat după publicarea datelor privind inflaţia din SUA pentru luna septembrie.

Tendinţa ca Bitcoin să urmeze evoluţia pieţei de acţiuni a fost remarcată iniţial de Fondul Monetar Internaţional (FMI) în 2022 şi s-a accentuat până în prezent. Date recente de la Matrixport indică o corelaţie pozitivă constantă între Bitcoin şi indicele NASDAQ 100, dominat de companii tehnologice.

În paralel, s-a consolidat şi o corelaţie negativă între Bitcoin şi obligaţiuni - atunci când preţurile obligaţiunilor scad, acţiunile şi Bitcoin tind să crească.

Cu o pondere de circa 59% din piaţa cripto, Bitcoin influenţează direcţia întregului sector, fiind tot mai dependent de politicile economice globale şi de sentimentul investitorilor.

Bitget subliniază că aprobarea ETF-urilor spot pe Bitcoin de către SEC, la începutul lui 2024, a marcat un moment decisiv. Fonduri precum iShares Bitcoin Trust (IBIT), gestionat de BlackRock, au ajuns la aproape 100 de miliarde de dolari în active şi au devenit cele mai profitabile din portofoliul companiei.

Aceste instrumente au atras investitori instituţionali tradiţionali, aducând o interconectare fără precedent între finanţele clasice şi piaţa cripto. Entuziasmul din zona ETF-urilor a generat creşteri rapide şi pe piaţa spot a BTC, consolidând legătura dintre cele două ecosisteme.

Pe măsură ce piaţa cripto devine parte integrantă a economiei globale, inflaţia şi deciziile Rezervei Federale (FED) influenţează direct preţurile. În perioade cu inflaţie ridicată, Bitcoin este perceput drept o protecţie, însă majorările de dobândă pot reduce lichiditatea şi apetitul pentru investiţii riscante.

Dobânzile mari afectează, totodată, accesul la finanţare pentru startup-urile cripto, reducând investiţiile şi volumul tranzacţiilor.

„Bitcoin nu mai este un activ izolat. Preţul său urmăreşte tot mai des tendinţele pieţei de acţiuni şi reacţionează rapid la evenimente economice majore, precum rapoartele privind inflaţia (CPI)”, subliniază analiza Bitget.

Platforma recomandă investitorilor să urmărească gradul de corelaţie cu pieţele tradiţionale şi principalii indicatori macroeconomici, pentru a anticipa direcţia pieţei. O eventuală reducere a acestei corelaţii ar putea semnala un nou val de creştere bazat pe fundamente proprii ale Bitcoin, independent de dinamica financiară globală.