Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
Bloomberg: Apple îşi extinde producţia de iPhone în India

M.P.
Companii / 20 august, 07:39

Bloomberg: Apple îşi extinde producţia de iPhone în India

Apple îşi accelerează producţia de iPhone în India, în timp ce administraţia Trump intensifică presiunile asupra guvernului de la New Delhi din cauza achiziţiilor de petrol rusesc, relatează Bloomberg, de la care menţionăm următoarele.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat marţi că SUA plănuiesc să majoreze tarifele vamale pentru India: ”Sunt tarife secundare pentru cumpărarea de petrol rusesc sancţionat”.

Oficialul a acuzat India că face ”speculă” profitând de preţurile reduse ale petrolului rusesc şi revânzându-l în timpul războiului din Ucraina, ceea ce Washingtonul consideră ”inacceptabil”.

Preşedintele Donald Trump a majorat deja tarifele pentru India la 50% la începutul lunii august şi a avertizat că va introduce tarife de 100% pentru partenerii comerciali ai Rusiei dacă nu se ajunge la un acord de pace până în septembrie.

În acest context, Apple a crescut producţia de iPhone în cinci fabrici din India, majoritatea aparţinând grupului Tata şi companiei Foxconn, în pregătirea lansării gamei iPhone 17.

Potrivit surselor, gigantul american ia în calcul şi fabricarea unui model iPhone 17e exclusiv în India, începând de anul viitor.

Mutarea face parte dintr-o strategie mai largă de reducere a dependenţei de China în lanţul de producţie, pe fondul tensiunilor comerciale globale. Potrivit datelor Canalys, exporturile de iPhone din India către SUA au crescut cu 76% în luna mai.

În paralel, Apple a anunţat investiţii de peste 600 de miliarde de dolari în SUA în următorii patru ani, inclusiv o extindere de 100 de miliarde de dolari în august, care prevede o investiţie de 2,5 miliarde în Corning - producătorul sticlei pentru iPhone.

Angajamentul faţă de producţia americană ar putea proteja Apple de noile tarife impuse Indiei.

Ziarul BURSA

20 august

Citeşte Ziarul BURSA din 20 august

