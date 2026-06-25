BNR: Masa monetară din România a atins pragul de 806 miliarde de lei în mai 2026

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii mai 2026 un sold total de 806.089,2 milioane lei, valoare care reprezintă o creştere de 1,6 la sută faţă de luna aprilie, potrivit unui comunicat de presă emis de BNR, remis redacţiei.

Datele oficiale transmise de Banca Naţională a României indică o majorare de 7,5 la sută a acestui indicator macroecnomic în raport cu luna mai a anului trecut, conform sursa citată.

Evoluţia stocului de bani din economie reflectă dinamica depozitelor şi a activităţii de creditare din sistemul bancar. Activele interne nete au urcat cu 3,1 la sută în ultima lună, până la 399.678,9 milioane lei, în timp ce activele externe nete au avut o cvasi-stagnare, cu un avans lunar de 0,1 la sută, potrivit comunicatului de presă.

Creditul neguvernamental total acordat de instituţiile de credit a înregistrat un sold de 465.042,3 milioane lei la finalul lunii mai, după o creştere lunară de 1,6 la sută. Componenta în monedă naţională deţine cea mai mare pondere din piaţă, mai adaugă sursa citată.

Creditele în lei reprezintă 66,9 la sută din volumul total al finanţărilor acordate sectorului privat şi au consemnat o uşoară majorare de 0,3 la sută faţă de luna aprilie. Împrumuturile în valută exprimate în lei au avansat mult mai rapid, cu un ritm lunar de 4,1 la sută, se arată în comunicatul de presă.

Depozitele clienţilor rezidenţi neguvernamentali au urmat aceeaşi tendinţă ascendentă şi au cumulat un sold de 683.365,8 milioane lei. Această valoare globală a depozitelor a crescut cu 1,6 la sută comparativ cu luna precedentă, potrivit sursei menţionate.

Economiile în lei deţinute de gospodăriile populaţiei au coborât însă cu 0,3 la sută în mai faţă de aprilie, până la un nivel de 268.244,8 milioane lei. În schimb, depozitele în lei ale firmelor şi instituţiilor financiare nemonetare au crescut cu 2,3 la sută într-o singură lună, se mai arată în comunicatul de presă.

Finanţarea sectorului public a menţinut, de asemenea, un ritm de creştere în perioada analizată. Soldul creditului guvernamental a marcat un plus de 1,7 la sută faţă de luna aprilie şi a ajuns la valoarea de 283.308,8 milioane lei, potrivit sursei citate.