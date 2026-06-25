Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

BNR: Masa monetară din România a atins pragul de 806 miliarde de lei în mai 2026

A.M.
Bănci-Asigurări / 25 iunie, 15:24

BNR: Masa monetară din România a atins pragul de 806 miliarde de lei în mai 2026

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii mai 2026 un sold total de 806.089,2 milioane lei, valoare care reprezintă o creştere de 1,6 la sută faţă de luna aprilie, potrivit unui comunicat de presă emis de BNR, remis redacţiei.

Datele oficiale transmise de Banca Naţională a României indică o majorare de 7,5 la sută a acestui indicator macroecnomic în raport cu luna mai a anului trecut, conform sursa citată.

Evoluţia stocului de bani din economie reflectă dinamica depozitelor şi a activităţii de creditare din sistemul bancar. Activele interne nete au urcat cu 3,1 la sută în ultima lună, până la 399.678,9 milioane lei, în timp ce activele externe nete au avut o cvasi-stagnare, cu un avans lunar de 0,1 la sută, potrivit comunicatului de presă.

Creditul neguvernamental total acordat de instituţiile de credit a înregistrat un sold de 465.042,3 milioane lei la finalul lunii mai, după o creştere lunară de 1,6 la sută. Componenta în monedă naţională deţine cea mai mare pondere din piaţă, mai adaugă sursa citată.

Creditele în lei reprezintă 66,9 la sută din volumul total al finanţărilor acordate sectorului privat şi au consemnat o uşoară majorare de 0,3 la sută faţă de luna aprilie. Împrumuturile în valută exprimate în lei au avansat mult mai rapid, cu un ritm lunar de 4,1 la sută, se arată în comunicatul de presă.

Depozitele clienţilor rezidenţi neguvernamentali au urmat aceeaşi tendinţă ascendentă şi au cumulat un sold de 683.365,8 milioane lei. Această valoare globală a depozitelor a crescut cu 1,6 la sută comparativ cu luna precedentă, potrivit sursei menţionate.

Economiile în lei deţinute de gospodăriile populaţiei au coborât însă cu 0,3 la sută în mai faţă de aprilie, până la un nivel de 268.244,8 milioane lei. În schimb, depozitele în lei ale firmelor şi instituţiilor financiare nemonetare au crescut cu 2,3 la sută într-o singură lună, se mai arată în comunicatul de presă.

Finanţarea sectorului public a menţinut, de asemenea, un ritm de creştere în perioada analizată. Soldul creditului guvernamental a marcat un plus de 1,7 la sută faţă de luna aprilie şi a ajuns la valoarea de 283.308,8 milioane lei, potrivit sursei citate.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Bănci-Asigurări

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

25 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 25 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

25 iunie
Ediţia din 25.06.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

25 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2317
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6035
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6737
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0710
Gram de aur (XAU)Gram de aur590.7325

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb