Bogdan Ivan retrage nominalizarea finului său la conducerea provizorie a Hidroelectrica

A.B.
Politică / 12 august, 19:06

Bogdan Ivan retrage nominalizarea finului său la conducerea provizorie a Hidroelectrica

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat marţi seară că a decis să revoce nominalizarea lui Alin Ioan Demian - şeful său de cabinet şi fin - în funcţia de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, după reacţiile apărute în spaţiul public.

„Deşi nominalizarea pe o perioadă limitată de două luni, făcută cu scopul de a asigura interimatul până la numirea definitivă a noilor administratori, a avut la bază criterii de competenţă profesională, am luat act de percepţia publică şi de dezbaterile generate. Consider că încrederea cetăţenilor în instituţiile statului şi în companiile strategice ale României trebuie să primeze”, a transmis Ivan.

Ministrul a subliniat că decizia nu pune sub semnul întrebării capacitatea profesională a lui Demian, dar reprezintă „un gest de responsabilitate şi transparenţă” pentru a evita orice suspiciune privind integritatea procesului decizional. Presa a relatat că Demian, fost viceprimar şi administrator public al comunei Coşbuc şi consilier judeţean, este finul lui Bogdan Ivan.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.08.2025, 19:22)

    suveica coruptiei bolojean

    il pune in alta parte rapid, pana va dezmeticiti voi e deja plasat 

    cand spun ca bolojean jupuie si pe ma-sa ca sa aibe ei ce fura nu ma insel... 

    drept dovada: asta se intmpla in toate ministerele inclusiv in cabinetul lui de prim ministru 

    cel mai corupt guvern de la 90 incoace

    ilan shor e incepator pe langa bolojan si pnl! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

