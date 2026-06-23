Bogdan Maioreanu, eToro: România a înregistrat cele mai mari creşteri de preţuri la carburanţi din UE înainte de ieftinirea actuală

Negocierile de pace dintre SUA şi Iran şi armistiţiul încheiat săptămâna trecută au calmat pieţele petroliere. Preţurile la contractele futures au scăzut sub 80 de dolari pe baril pentru petrolul Brent, o valoare care nu a mai fost înregistrată de la începutul lunii martie a acestui an. Deşi procesul de pace nu s-a încheiat, pieţele energetice sunt acum mai puţin afectate de diversele declaraţii privind situaţia din Strâmtoarea Ormuz, decât erau în luna mai. Cu toate acestea, nu există semne de euforie reală; investitorii nu sărbătoresc un acord de pace, ci doar progresul înregistrat în această direcţie. Negocierile rămân fragile, iar părţile au convenit până acum doar asupra unei foi de parcurs pentru următoarele 60 de zile, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

În iunie, preţurile globale ale petrolului au scăzut. În România, preţurile combustibililor s-au redus la rândul lor: preţul mediu al unui litru de benzină a scăzut cu 8,8%, iar cel al motorinei cu 4,8% faţă de luna precedentă. De la un maxim de 10,45 lei pe litru în martie, preţul motorinei a scăzut la 9,09 lei/l, în timp ce benzina a scăzut de la 9,36 lei la 8,54 lei/litru în prezent. Cu toate acestea, suntem încă departe de preţurile combustibililor de dinaintea izbucnirii conflictului cu Iranul. Această scădere survine după trei luni de preţuri ridicate la pompă.

• România a fost singura ţară din UE în care atât preţul motorinei, cât şi cel al benzinei au crescut în luna mai

Efectul cel mai rapid al conflictului cu Iranul a fost mărirea bruscă a preţurilor la combustibili, generată de închiderea Strâmtorii Ormuz. În Uniunea Europeană, în luna martie, preţurile medii ale combustibililor pentru transportul personal au crescut cu 13,5% faţă de luna februarie, potrivit Eurostat. În România, aceste creşteri s-au situat sub media UE, la 11,4%. Creşterea a încetinit apoi în aprilie: în UE, preţurile combustibililor au înregistrat o majorare lunară de 4,8%, în timp ce în România au rămas aproape neschimbate (+0,4%). Cu toate acestea, cu un salt lunar de 4,2% în mai, România a devenit ţara cu cea mai mare creştere a preţurilor la combustibili din UE. În acelaşi timp, media UE a înregistrat o scădere a preţurilor cu 1,9%.

În luna mai, consumatorii din UE au constatat o scădere a preţurilor motorinei cu 5,8%, în timp ce preţurile benzinei au crescut din nou, chiar dacă doar cu 0,8% faţă de aprilie 2026. România a fost singura ţară din UE în care au crescut atât preţurile motorinei, cât şi ale benzinei. Între aprilie şi mai 2026, preţurile motorinei s-au majorat în România cu 1,6% şi au scăzut în restul ţărilor UE. Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în Germania (-11,9%), Grecia (-8,5%), Estonia (-8,4%) şi Irlanda (-8,1%), iar cele mai mici au fost în Bulgaria (-0,7%), Ungaria (-0,9%) şi Cipru (-1,5%). În ceea ce priveşte benzina, România a înregistrat a doua cea mai mare creştere lunară, de 6,2%, după Italia (+6,9%).

Negocierile de pace intră într-o fază critică de tranziţie, principalul risc pentru pieţe provenind acum mai puţin din fundamentele economice şi mai mult din posibilitatea eşuării negocierilor, ceea ce ar putea determina rapid o nouă creştere a preţurilor petrolului. În acelaşi timp, scăderea recentă a preţurilor petrolului indică faptul că o parte din prima de risc geopolitic este deja eliminată din preţuri, iar o evoluţie a preţului petrolului Brent către 70 de dolari pe baril ar atenua semnificativ îngrijorările legate de inflaţie, ar îmbunătăţi marjele companiilor, ar spori vizibilitatea planificării şi ar susţine creşterea economică, indicii bursieri fiind probabil printre primii beneficiari cheie.