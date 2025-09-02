Bolojan: ”Stabilitatea din coaliţie se va vedea la finalul săptămânii”

Premierul Ilie Bolojan afirmă că ”stabilitatea din coaliţie se va vedea la finalul săptămânii”. ”Dacă vor fi depuse moţiuni de cenzură, se va vedea cum funcţionează această coaliţie în Parlament”, adaugă el, potrivit news.ro.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, răspunzând unei întrebări legate de poziţiile divergente din interiorul coaliţiei pe tema unor măsuri fiscal-bugetare, că toate măsurile adoptate până acum sunt rezultatul unor discuţii între partide.

”Asta nu înseamnă că ce a dorit fiecare partid a fost acceptat de ceilalţi, dar a fost o înţelegere şi la final ne-am dus cu aceste propuneri, care nu sunt perfecte, nu mulţumesc pe toată lumea. (...) În momentul de faţă, aşa cum vedeţi, coaliţia şi-a asumat un pachet de măsuri şi stabilitatea din coaliţie se va vedea la finalul săptămânii unde, dacă vor fi depuse moţiuni de cenzură, se va vedea cum funcţionează această coaliţie în Parlament”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că este nevoie să se renunţe la excepţiile stabilite de legiuitor, iar după ce unele măsuri sunt aprobate, să nu se revină la scurt timp asupra lor, aşa cum s-a întâmplat în numeroase rânduri.

”Dacă nu ne încasăm veniturile, în afară de dezordinea care a fost în finanţe, în afară de evaziunea fiscală, este şi din excepţiile pe care le-am găsit în toate domeniile, prin tot felul de facilităţi mascate sau nemascate şi dacă nu le anulăm acestea - şi asta face acest pachet 2 cu o parte din măsuri - nu ajungem nicăieri. Iar revenirea, în general, după o lună de zile, la nişte măsuri pe care le ai, nu face decât să creeze breşe în viitor cu alte măsuri pe care trebuie să le luăm, indiferent cine este premier, indiferent cine este în coaliţie, pentru că dacă vrem ca România să treacă prin această perioadă - şi poate trece prin această perioadă - acest lucru trebuie pus în practică şi pentru asta îţi trebuie consecvenţă, îţi trebuie solidaritate, înţelegând, sigur, abordările fiecărui partid, presiunile pe care le are de la alegătorii lui, din zona de Parlament, de la aleşii locali, toate partidele sunt în această situaţie, dar cred că pentru noi este mai important ce putem face pentru România astăzi”, a subliniat Ilie Bolojan.