BRD extinde onboardingul 100% digital

BRD Groupe Societe Generale face un nou pas în strategia sa de transformare digitală şi anunţă extinderea procesului de onboarding 100% digital prin acceptarea noii Cărţi Electronice de Identitate (CEI) pentru identificarea la distanţă.

Astfel, persoanele fizice care doresc să devină clienţi BRD pot parcurge întregul flux de deschidere a unui cont curent în mediul online, utilizând noul document electronic emis de Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor.

„Integrarea noii Cărţi Electronice de Identitate în procesul de înrolare digitală al BRD reprezintă o continuare firească a transformării noastre digitale. Clienţii noştri îşi doresc soluţii rapide, sigure şi complet accesibile online. Odată cu această evoluţie, dobândirea calităţii de client BRD devine o experienţă complet digitală, accesibilă oricui, de oriunde”, a spus Mădălina Teodorescu, Director General Adjunct, BRD Groupe Societe Generale.

Noua evoluţie adaugă calitate experienţei de înrolare, oferind un proces încă şi mai sigur, fluid şi aliniat standardelor europene de identitate digitală.

În paralel, BRD menţine accesibile toate funcţionalităţile deja consacrate ale fluxului său digital de înrolare şi de gestionare autonomă, 100% digitală, a interacţiunilor cu banca: deschiderea unui pachet de cont curent de la distanţă, alegerea cardului şi livrarea acestuia la adresa dorită, funcţionalitatea multi-currency, deschiderea de depozite, conturi de economii şi produse de investiţii, actualizarea datelor personale, precum şi contractarea unui credit de consum sau card de credit 100% online.