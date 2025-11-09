Bulgaria a prezentat designul monedelor euro care vor intra în circulaţie din 2026

Banca Naţională a Bulgariei (BNB) a publicat materialele informative care prezintă designul oficial al monedelor euro ce vor intra în circulaţie de la 1 ianuarie 2026, potrivit Novinite.com. Iniţiativa face parte din campania de informare publică privind adoptarea monedei unice europene.

BNB a lansat două videoclipuri de prezentare - unul care ilustrează aspectul monedelor şi altul care oferă detalii tehnice şi simbolistice despre fiecare valoare nominală. Monedele vor include motive distinct bulgăreşti: moneda de un euro va purta imaginea Sfântului Ioan de Rila, iar celelalte vor înfăţişa Călăreţul de la Madara.

Monedele de 1, 2 şi 5 eurocenţi, numite „stotinki” în bulgară, vor avea culoarea galbenă tradiţională, iar cele de 10, 20 şi 50 de cenţi vor fi argintii. Prezentarea oficială oferă informaţii despre greutate, compoziţie şi detaliile comune europene ale fiecărei monede.

Vânzarea kiturilor de pornire cu monede euro bulgăreşti va începe la 1 decembrie 2025. Acestea vor putea fi achiziţionate de la centrele de numerar ale BNB, băncile comerciale şi, pentru persoane fizice, de la sucursalele „Poştei Bulgare”. Preţul unui set va fi de 20 de leva pentru persoane fizice şi 200 de leva pentru companii.

În paralel, BNB desfăşoară sesiuni de instruire pentru recunoaşterea bancnotelor şi monedelor euro, în colaborare cu Banca Centrală Europeană, destinate angajaţilor instituţiilor publice şi comerciale implicaţi în procesul de tranziţie la moneda europeană.