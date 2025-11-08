Bulgaria înlocuieşte pistolul Makarov cu Springfield Echelon

Armata bulgară a început retragerea din uz a pistolului sovietic Makarov, aflat în serviciu din 1951, şi îl va înlocui cu modelul modern Springfield Armory Echelon 4.5 de 9 mm, a anunţat comandantul forţelor terestre, general-maior Deyan Deshkov, la poligonul Lyulyak, transmite Novinite.

Deşi marca Springfield Armory este americană, pistoalele selectate vor fi produse în Croaţia, iar achiziţia a câtorva mii de unităţi este prevăzută în bugetul pentru 2026; armata dispune deja de muniţia necesară pentru a accelera instruirea şi integrarea noii arme în rândul personalului. Înlocuirea Makarov face parte dintr-un program amplu de modernizare a armamentului de calibru mic, demarat cu o comandă publică în 2024 şi evaluat la circa 40 de milioane de leva, care include pistoale, puşti cu lunetă, carabine de asalt şi mitraliere conforme standardelor NATO.

Comandamentul a anunţat că, pe lângă livrări şi instrucţie, în 2026 este aşteptată şi decizia privind sistemul de lunetă destinat forţelor terestre, ca parte a efortului de interoperabilitate şi modernizare.