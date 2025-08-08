Bulgaria introduce afişarea obligatorie a preţurilor în leva şi euro

Toţi retailerii din Bulgaria sunt obligaţi, începând de astăzi, să afişeze preţurile bunurilor atât în moneda naţională - leva -, cât şi în euro, măsură ce face parte din pregătirile pentru aderarea ţării la zona euro la 1 ianuarie 2026, relatează agenţia Novinite, de la care relatăm cele ce urmează. Regula se aplică atât magazinelor fizice, cât şi celor online şi va rămâne în vigoare până la 8 august 2026.

Preţurile trebuie afişate unul lângă altul, cu font identic, aceeaşi mărime şi culoare, iar ofertele promoţionale trebuie marcate distinct. Excepţii sunt prevăzute pentru taxiuri, benzinării şi vânzările de ţigări. Rata oficială de conversie este de 1,95583 leva pentru un euro, iar comercianţii au o perioadă de graţie până la 8 octombrie pentru actualizarea sistemelor informatice.

O clauză separată interzice majorările nejustificate de preţuri până la finalul anului 2025, Guvernul având posibilitatea de a interveni direct în caz de abateri. Marile companii - cu o cifră de afaceri de peste 10 milioane de leva - trebuie să publice săptămânal pe site-urile proprii preţurile finale la bunurile de consum de bază, conform sursei citate.

Reprezentanţii mediului de afaceri critică măsurile, considerându-le excesiv de restrictive şi împovărătoare. Aceste reglementări au fost publicate în ultima ediţie a Monitorului Oficial din Bulgaria, a treia consecutivă care include modificări privind trecerea la euro.