Bursele europene au înregistrat cea mai slabă sesiune din ultima lună

Bursele europene au scăzut puternic marţi, marcând cea mai slabă sesiune din ultima lună, pe fondul îngrijorărilor fiscale şi al creşterii randamentelor obligaţiunilor, transmite CNBC, care afirmă cele ce urmează.

Indicele paneuropean Stoxx 600 a pierdut 1,47%, cel mai mare declin de la 1 august, iar indicele german DAX a scăzut cu 2,2%. Cele mai afectate sectoare au fost turismul, cu o scădere de 3%, şi tehnologia, cu un minus de 2,7%.

Investitorii au reacţionat la creşterea randamentelor obligaţiunilor la nivel global, după ce în SUA randamentele Trezoreriei au urcat în urma unei decizii judecătoreşti care a declarat ilegale majoritatea tarifelor impuse de preşedintele Donald Trump.

În Marea Britanie, randamentul obligaţiunilor pe 30 de ani a atins cel mai ridicat nivel din 1998, iar lira sterlină s-a depreciat cu 1,25% faţă de dolar, pe fondul speculaţiilor privind o remaniere guvernamentală înaintea bugetului din toamnă. În Franţa, randamentul obligaţiunilor pe 30 de ani a urcat la maximul din 2009, în contextul unui vot de neîncredere programat săptămâna viitoare, conform sursei citate.

Datele Eurostat au indicat în august o inflaţie de 2,1% în zona euro, peste aşteptările analiştilor.

Pe piaţa corporativă, acţiunile Fresenius Medical Care au scăzut cu 5,3% după ce UBS a retrogradat ratingul companiei la „vânzare”. În Italia, Monte dei Paschi a îmbunătăţit oferta pentru Mediobanca, adăugând o componentă cash de 0,90 euro pe acţiune, ceea ce reprezintă o primă de 11,4% faţă de preţul de închidere din 23 ianuarie.