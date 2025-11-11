BURSELE LUMII Curs ascendent pe pieţele de acţiuni

Bursele europene au urmat un curs pozitiv ieri, pe fondul semnelor conform cărora închiderea istorică a guvernului american s-ar putea termina în curând.

• Deutsche Börse

- Titlurile Siemens Energy AG au urcat cu 5%, la 106,85 euro la ora locală 15.32. Casa de brokeraj Jefferies a modificat în sens pozitiv recomandarea pentru producătorul de echipamente destinate centrelor de date: ”cumpără”, de la ”păstrează”.

- Acţiunile Volkswagen AG s-au apreciat cu 1,2%, la 96,90 euro la ora 15.32. Producătorii auto au început să primească din nou livrări de cipuri de la Nexperia, companie olandeză deţinută de grupul chinez Wingtech, după o întrerupere cauzată de tensiunile comerciale dintre China şi Ţările de Jos, spune Ralf Brandstaetter, membru al consiliului de administraţie al Volkswagen, citat de Reuters.

- Indicele DAX a crescut cu 1,8%, la 23.986,62 puncte la ora 15.35.

• Euronext Paris

- Acţiunile Airbus SE au urcat cu 1,6%, la 211,30 euro la ora 15.36. Germania va achiziţiona încă 20 de elicoptere militare Airbus H145M, într-un contract în valoare de aproximativ 1 miliard de euro, potrivit unui document guvernamental citat de Reuters. Noile aeronave, 15 de luptă şi 5 pentru antrenamentul forţelor speciale, vor fi livrate începând din 2027, pe o perioadă de doi ani.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 1,4%, la 8.062,30 puncte la ora 15.37.

• London Stock Exchange

- Acţiunile Diageo Plc s-au apreciat cu 5,4%, la 1.819 pence la ora 14.53. Producătorul de băuturi alcoolice l-a numit pe fostul director executiv al Tesco, Dave Lewis, în funcţia de CEO, apelând la o persoană din afară pentru a ghida compania într-o perioadă dificilă pentru industria băuturilor.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 0,9%, la 9.769,33 puncte la ora 14.56.

• New York Stock Exchange

Şi pieţele americane au crescut ieri dimineaţă, după ce parlamentarii Senatului SUA au făcut un pas esenţial către un potenţial acord care să pună capăt închiderii istorice a guvernului.

- Titlurile Visa Inc. s-au apreciat cu 0,7%, la 338,27 dolari la ora locală 10.03, cele ale MasterCard Inc. au scăzut cu 0,1%, la 551,35 dolari. Cei doi giganţi americani ai plăţilor sunt aproape de un acord cu comercianţii din SUA, care să prevadă reducerea comisioanelor percepute la tranzacţii şi acordarea unei mai mari libertăţi magazinelor de a respinge anumite tipuri de carduri, spun surse citate de Wall Street Journal.

- Titlurile MP Materials Corp. au urcat cu 7%, la 62,70 dolari la ora 10.06. Deutsche Bank a modificat în sens pozitiv recomandarea pentru acţiunile companiei de materiale din pământuri rare: ”cumpără”, de la ”păstrează”.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,3%, la 47.145,39 puncte la ora 10.08, S&P 500 - cu 1,2%, la 6.809,06 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Palantir Technologies Inc., companie specializată în platforme software pentru analizarea big data, au câştigat 7,3%, ajungând la 190,84 dolari la ora 10.08, redresându-se după un declin de peste 11% înregistrat săptămâna trecută, când au avut loc vânzări masive de acţiuni axate pe inteligenţă artificială.

- Acţiunile Instacart Inc. s-au apreciat cu 2,5%, la 37,65 dolari la ora 10.11 Compania de presă şi livrare cu amănuntul a raportat câştiguri trimestriale peste aşteptări.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 2%, la 23.471,41 puncte la ora 10.12.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, pe fondul îmbunătăţirii apetitului la risc.

- În acest context, acţiunile producătorului nipon de echipamente de testări automate Advantest Corp. s-au apreciat cu 3,8%, la 20.720 yeni, cele ale producătorului de electronice Sony Corp. - cu 0,6%, la 4.284 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 1,3%, la 50.911,76 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile Dyno Nobel Ltd. s-au apreciat cu 7,8%, la 3,46 dolari australieni. Producătorul australian de explozibili a raportat un câştig anual în creştere.

- Acţiunile Monadelphous Group Ltd. au urcat cu 11%, la 25 de dolari australieni. Compania de inginerie a informat că se aşteaptă la venituri de 1,5 miliarde de dolari australieni în semestrul fiscal ce se va încheia în 31 decembrie, comparativ cu 1 miliard de dolari australieni în aceeaşi perioadă a anului trecut.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,8%, la 8.835,90 puncte.