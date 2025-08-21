BURSELE LUMII Curs mixt pe pieţele de acţiuni

Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, după declinul consemnat în ziua anterioară de sectorul tehnologiei din SUA.

• Deutsche Börse

- Titlurile companiei auto germane Mercedes-Benz Group AG au coborât cu 0,4%, la 53,95 euro la ora locală 14.57, cele ale Bayerische Motoren Werke AG (BMW) - cu 1,2%, la 90,36 euro. Exporturile germane au scăzut cu 0,1% în prima jumătate a anului faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, la 786 de miliarde de euro, în timp ce importurile au crescut cu 4,4%, la 682 de miliarde de euro, a anunţat ieri Oficiul federal de statistică (Destatis), conform EFE.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,4%, la 24.318,95 puncte la ora 14.59.

• Euronext Amsterdam

- Titlurile ING Group NV au pierdut 0,4%, ajungând la 21,26 euro la ora 15.27. Subsidiara din Belgia a grupului bancar olandez ING este investigată în legătură cu acuzaţiile de corupţie şi spălare care i-au fost aduse fostului comisar european Didier Reynders, anunţă Reuters.

- Indicele AEX a urcat cu 0,7%, la 908,20 puncte la ora 15.28.

• Nasdaq Copenhagen

- Titlurile Novo Nordisk A/S, producător danez de insulină şi medicamente pentru tratarea diabetului, au înregistrat un plus de 0,3%, 349,05 coroane daneze la ora 15.45, după ce, recent, medicamentul de slăbit de succes al companiei, Wegovy, a obţinut aprobarea de reglementare în Statele Unite pentru tratarea unei boli hepatice grave.

- Indicele OMX Copenhagen 25 a crescut cu 0,5%, la 1.707,36 puncte la ora 15.45.

• New York Stock Exchange

Şi pieţele americane au fluctuat ieri dimineaţă, investitorii analizând datele recente privind evoluţia sectorului de retail.

- Titlurile Target Corp. au coborât cu 8,7%, la 96,20 dolari la ora locală 09.51. Compania de retail a raportat declinul vânzărilor sale trimestriale.

- Acţiunile Lowe's Companies Inc., retailer de amenajări interioare, au câştigat 2%, ajungând la 261,49 dolari la ora 09.52. Compania a raportat profituri peste aşteptări.

- Titlurile TJX Companies Inc. au urcat cu 5,1%, la 141,44 dolari la ora 09.54. Compania de magazine universale cu discount a publicat profituri peste aşteptări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,06%, la 44.894,95 puncte la ora 09.55, S&P 500 - cu 0,6%, la 6.372,82 puncte.

• Nasdaq

-Titlurile Nvidia Corp. au coborât cu 2,7%, la 170,91 dolari la ora 09.55. Compania de procesoare grafice a anunţat marţi că analizează o gamă variată de produse, după apariţia unor informaţii potrivit cărora dezvoltă un nou cip de inteligenţă artificială destinat pieţei chineze, mai performant decât modelul H20, anunţă Reuters.

- Acţiunile Alphabet Inc., deţinătorul Google, au scăzut cu 1,9%, la 198,65 dolari la ora 09.56. Google şi Kairos Power vor construi în Oak Ridge, Tennessee, un reactor nuclear modular avansat, care va furniza energie centrelor de date ale gigantului tech începând din 2030, conform Reuters.

- Titlurile Analog Devices Inc. au crescut cu 2,9%, la 237,14 dolari la ora 09.57. Compania de semiconductori a raportat rezultate peste aşteptări.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 1,4%, la 21.012,42 puncte la ora 09.59.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, atenţia regiunii fiind îndreptată la raportările companiilor de tehnologie.

- În acest context, acţiunile producătorului nipon de echipamente de testări automate Advantest Corp. s-au depreciat cu 5,7%, la 10.765 yeni, cele ale Disco Corp., companie din sectorul semiconductorilor, cu 4,9%, la 39.300 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 1,5%, la 42.888,55 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile Qantas Airways Ltd. au câştigat 0,5%, ajungând la 11,50 dolari australieni. Un tribunal din Australia a decis, luni, că transportatorul aerian trebuie să plătească o amendă record în valoare de 90 de milioane de dolari australieni (58 de milioane de dolari SUA), pentru concedierea în mod ilegal a aproximativ 1.800 de angajaţi la sol în timpul pandemiei de Covid-19 şi, totodată, a criticat compania pentru că nu a dat semne de mustrări de conştiinţă pentru acţiunile sale, anunţă Reuters.

- Titlurile companiei petroliere Woodside Energy Group Ltd. au urcat cu 0,08%, la 26,16 dolari australieni, odată cu avansul cotaţiilor ţiţeiului.

- Indicele S&P/ASX 200 a urcat cu 0,3%, la 8.918 puncte.