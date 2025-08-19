California, pământ rusesc

În 1808, două nave ruseşti s-au apropiat de coasta de Vest a Americii. Erau într-o misiune secretă ordonată de Alexander Baranov, numit de către ţarul Alexandru I drept guvernator al companiei Ruso-Americane, care administra la acea vreme coloniile ruseşti din Alaska. Însă, navele acestea erau mult la sud de Alaska. Erau acolo pentru a îngropa, după o ceremonie de luare în posesiune, o placă ce stabilea că locul respectiv aparţinea Rusiei.

Poate că întâmplarea nu ar merita atenţia noastră dacă ar fi fost vorba de una dintre zecile de colonii pe care ruşii le-au stabilit în cursul expansiunii lor în Pacific. Însă locul unde navele lui Baranov au îngropat placa era situat în ceea ce este astăzi nordul zonei metropolitane a oraşului San Francisco.

Imperiul rus plănuia de la o vreme să se extindă în America de Nord. La fel ca alte puteri europene, instrumentul său principal era o companie privată - în acest caz o companie de negustori şi de vânători de foci. După ce au pus bazele unor colonii în Alaska, ruşii au început apoi să exploreze coasta, spre Sud. Aşa că au întemeiat, în Bodega Bay (numele este real, viaţa bate filmul), colonia Fort Ross, de unde sperau să furnizeze produse agricole coloniilor din Nord.

Istoria ar fi arărat probabil altfel dacă Imperiul Ţarist şi-ar fi consolidat colonia din California. Problema era însă dublă. Pe de-o parte, Statele Unite şi Mexicul, alte puteri imperiale în ascensiune, nu priveau deloc cu îngăduinţă la pretenţiile ruseşti asupra coastei Californiei. Pe de altă parte, nici colonia Fort Ross nu mergea bine. Agricultura era pe butuci, iar focile, datorită vănătorilor, dispăruseră din zonă.

Mi-am adus aminte de istoria coloniei ruseşti din California în timp ce citeam ştirile despre întâlnirea dintre Trump şi Putin din Alaska. M-aş fi mirat dacă Putin nu ar fi făcut un gest către ultra-naţionaliştii din Rusia. Într-adevăr, nu a ratat această ocazie. Putin s-a dus să depună flori la cimitirul millitar din Fort Richardson, unde sunt îngropaţi 13 piloţi sovietici. Şi s-a întâlnit cu arhiepiscopul Alexey, al bisericii ortodoxe ruse în Alaska.

Bineînţeles, Putin minte şi când nu spune nimic - sau când nu spune mare lucru, ceea ce pare a fi obiceiul său de la o vreme. Piloţii sovietici erau în Alaska în timpul celui de-Al Doilea Război pentru că se antrenau acolo şi pentru că urmau să livreze avioane americane în URSS. Au fost 7.900 de avioane livrate astfel doar din Alaska, dintr-un total de 14.800 de avioane livrate în acordul Lend-Lease. Cu alte cuvinte, fără miile de avioane livrate de americani, este greu de crezut că Moscova ar fi învins armatele germane care invadaseră URSS-ul. Acum, Putin tace mâlc în privinţa acestui subiect şi blamează statele europene că ajută Ucraina să se apere de o invazie. Mda...

Pentru imperialiştii ruşi de astăzi, America este ultima frontieră. În Europa şi în Asia lucrurile sunt clare. Aşa cum le place să repete: "Rusia se întinde până unde vrea ea!”. Cu alte cuvinte, dacă ostaşul rus (sau sovietic, ceea ce ei îşi imaginează că este acelaşi lucru) a pus bocancul în Moldova, Estonia sau Finlanda, atunci facă-se voia sa! Dar este mult mai greu, practic imposibil, să susţii acelaşi lucru în privinţa fostelor colonii ruseşti din America, nu?

Dar poţi, cel puţin, să joci cartea nostalgiei. Iată de ce Moscova a acceptat o întâlnire în Alaska. Şi pentru că Trump este complet analfabet în materie de istorie, omul a fost de acord. Pentru el, Alaska e doar un loc de unde iese petrol din pământ.

Pentru ruşi însă, Alaska înseamnă altceva. Este ocazia de a-şi reafirma şi lăuda trecutul imperial. Cel puţin aşa cum şi-l imaginează ei. Nici un cuvânt, desigur, despre faptul că în coloniile ruseşti din Alaska eschimoşii erau exploataţi sălbatic. Abuzurile coloniştilor ruşi erau atât de scandaloase încât au atras atenţia ţarului Alexandru I. Nici un cuvânt despre faptul că jumătate dintre cei îngropaţi la Fort Ross în California erau copii, ceea ce arată slaba calitate a vieţii din aceste colonii.

Delirul propagandistic servit de televiziunile ruseşti nu datează de azi, de ieri. În perioada de final a Uniunii Sovietice, poşta de la Moscova a scos o emisiune de timbre comemorând "America rusă”. Aştept cu interes reacţia Moscovei în ipoteza în care poşta de la Berlin va scoate o emisiune de timbre glorificând "Rusia germană”. Cu poze cu coloniştii lui Hitler muncind fericiţi în sate-model.

Penru Occident, ghinionul nostru se cheamă Donald Trump. Omul este complet afon în ce priveşte istoria. S-a înconjurat doar de amatori. În Alaska, în loc să vină cu experţi de la Departamentul de Stat sau de la serviciile secrete, a apărut cu Rubio şi Witkoff, doi amatori (ca să mă exprim caritabil).

Iată de ce Trump insistă pe o soluţie fără creier a ceea ce el crede că este o criză fără motiv real. După el, Ucraina nu are decât să dea nişte teritorii Rusiei şi pacea e gata. Din păcate, nu este aşa. Rusia nu vrea în primul rând teritorii, ci vrea controlul total asupra Ucrainei. Şi mai vrea să îşi extindă controlul asupra Mării Negre şi a Europei de Est. Şi asupra Europei de Nord. Şi în Arctica. Şi apoi va mai vedea. Unde spuneam că este colonia aceea?