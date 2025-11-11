Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti a deschis un Birou de Reprezentare la Londra

A.B.
Miscellanea / 11 noiembrie, 18:01

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti a deschis un Birou de Reprezentare la Londra

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a anunţat deschiderea Biroului său de Reprezentare la Londra, eveniment la care au participat E.S. Laura Popescu, Ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Iuliu Stocklosa, preşedintele CCIB, Octavian Stocklosa, vicepreşedinte al CCIB, şi dr. Cătălin Grigorescu, preşedintele Secţiunii Politici Camerale din cadrul colegiului de conducere al instituţiei. Liviu Manole a fost numit Şef al Biroului de Reprezentare CCIB la Londra, conform unui comunicat emis redacţiei.

Biroul va reprezenta Camera bucureşteană în relaţia cu autorităţile centrale şi locale britanice, cu organizaţiile guvernamentale, camerele de comerţ, instituţiile economice şi comunitatea de afaceri din Regatul Unit. Activitatea sa va viza consolidarea prezenţei economice a Bucureştiului şi României pe piaţa britanică prin facilitarea comunicării şi a iniţiativelor comune între mediile de afaceri.

În deschiderea evenimentului, ambasadorul Laura Popescu a salutat iniţiativa CCIB de a deschide un birou la Londra, subliniind importanţa unei prezenţe economice româneşti mai vizibile în Marea Britanie. Preşedintele CCIB, Iuliu Stocklosa, a precizat că obiectivul Camerei este de a oferi antreprenorilor români instrumentele şi conexiunile necesare pentru extinderea internaţională. El a menţionat că, pe lângă birourile existente la Bruxelles şi Londra, CCIB va inaugura până la finalul anului reprezentanţe la Calgary şi Chicago, iar în 2026 urmează deschiderea unor birouri în Japonia şi China.

„Misiunea acestui birou este de a promova interesele mediului de afaceri din Bucureşti şi de a crea premisele pentru dezvoltarea cooperării economice bilaterale, prin sprijinirea companiilor româneşti în procesul de internaţionalizare, atragerea de investiţii şi identificarea de noi oportunităţi pe pieţele externe”, a declarat Iuliu Stocklosa.

La rândul său, Liviu Manole, noul şef al Biroului CCIB la Londra, a evidenţiat potenţialul ridicat al României în multiple domenii economice şi importanţa prezenţei într-un centru financiar global precum Londra. Bogdan Mihăilescu, Ataşatul Economic al României la Londra, a subliniat că relaţiile româno-britanice se află la cel mai înalt nivel din istorie, datorită contribuţiei comunităţii româneşti din Regatul Unit şi a celor peste 3.000 de companii britanice active în România.

Prin extinderea reţelei sale internaţionale, CCIB îşi consolidează rolul de promotor al internaţionalizării mediului de afaceri românesc şi de facilitator al relaţiilor economice bilaterale, reafirmându-şi angajamentul de a conecta companiile româneşti la pieţe externe cu potenţial ridicat.

