China avertizează companiile din ţară să nu folosească cipurile Nvidia şi AMD

Autorităţile chineze au transmis companiilor să evite utilizarea cipurilor Nvidia H20, chiar dacă producătorul american a primit recent aprobare să reia livrările acestui model mai puţin avansat, relatează Bloomberg, citând surse apropiate situaţiei.

Restricţia se aplică în special pentru proiecte guvernamentale şi aplicaţii legate de securitatea naţională şi vizează, de asemenea, cipurile similare de la Advanced Micro Devices (AMD), conform sursei.

Avertismentul vine după ce Casa Albă a confirmat luni că atât Nvidia, cât şi AMD au acceptat să cedeze 15% din veniturile obţinute în China către guvernul SUA, relatează sursa indicată.

Luna trecută, cele două companii au anunţat că vor relua livrările către China, după ce administraţia americană a început să impună licenţe de export la începutul anului.

Modelele Nvidia H20 şi AMD MI380 au fost concepute pentru a ocoli restricţiile anterioare impuse din motive de securitate naţională.

Preşedintele Donald Trump a calificat H20 drept ”depăşit” şi a declarat că nu va permite exportul cipurilor de ultimă generaţie Blackwell în China fără reducerea performanţei acestora cu 30%-50%.

Piaţa chineză este considerată esenţială pentru producătorii de cipuri AI, Nvidia estimând că sectorul de inteligenţă artificială din China ar putea ajunge la 50 de miliarde de dolari în următorii doi-trei ani.

În weekend, un cont de pe reţelele sociale asociat presei de stat chineze a afirmat că cipurile H20 ”nu sunt sigure”.