Ciprian Şerban: ”A fost desemnat câştigătorul pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa”

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă joi că a fost desemnată câştigătoare Asocierea BAWI CONSTRUCTION S.R.L. - SWIETELSKY CONSTRUCT S.R.L., pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa, etapa III, potrivit news.ro.

Valoarea ofertei câştigătoare este de 523 milioane lei, fără TVA, iar durata contractului este de 99 de luni, finanţarea fiindasigurată din Programul Transport 2021-2027.

”În data de 04 februarie 2026 a fost desemnată câştigătoare Asocierea BAWI CONSTRUCTION S.R.L. - SWIETELSKY CONSTRUCT S.R.L., pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa, etapa III. Oferta a fost stabilită în baza criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ, valoarea ofertei câştigătoare este de 523 milioane lei, fără TVA, durata contractului este de 99 de luni, iar finanţarea este asigurată din Programul Transport 2021-2027”, anunţă ministrul Transporturilor pe Facebook.

Ciprian Şerban arată că lucrările prevăzute în cadrul proiectului vizează modernizarea Staţiei Agigea Sud, inclusiv linia de legătură Agigea Ecluză - Agigea Sud, linia 813B, între Agigea Ecluză şi Port Constanţa Ferry Boat, precum şi zona de interes CMT Constanţa.

”Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. îşi reafirmă angajamentul ferm pentru modernizarea infrastructurii de transport. Implementarea proiectelor de investiţii constituie o prioritate strategică, menită să asigure României un sistem feroviar sigur, eficient, sustenabil şi perfect aliniat standardelor Uniunii Europene”, mai declară Ciprian Şerban.