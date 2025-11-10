Clasamentul ATP: Carlos Alcaraz a revenit pe locul 1

Carlos Alcaraz a trecut, luni, pe locul lui Jannik Sinner în fruntea clasamentului ATP, la o zi după începerea Turneului Campionilor de la Torino, care va determina dacă spaniolul sau italianul va termina anul în fruntea ierarhiei ATP, potrivit news.ro.

Nici Sinner, nici Alcaraz nu au jucat săptămâna trecută, dar în aceeaşi perioadă a anului trecut, Sinner a dominat Turneul Campionilor. Cele 1.500 de puncte acumulate atunci au fost deduse luni, ceea ce l-a făcut să coboare în spatele lui Alcaraz, care avea puţine puncte de apărat, deoarece a pierdut în faza grupelor anul trecut la Torino.

După ce a câştigat sâmbătă la Atena al 101-lea titlu din carieră, al 72-lea (record) pe hard, Novak Djokovici urcă o poziţie (4) şi se află acum la poalele podiumului, în spatele lui Alexander Zverev (3).

Primul român din clasamentul ATP se află pe locul 293: Filip Jianu (177 puncte, urcare un loc).

Primele 10 locuri în clasamentul ATP la 10 noiembrie 2025:

1. Carlos Alcaraz (Spania) 11.050 puncte (+1)

2. Jannik Sinner (Italia) 10.000 (-1)

3. Alexander Zverev (Germania) 4.960

4. Novak Djokovic (Serbia) 4.830 (+1)

5. Ben Shelton (SUA) 3.970 (+1)

6. Taylor Fritz (SUA) 4.935 (-2)

7. Alex De Minaur (Australia) 3.935

8. Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.845

9. Lorenzo Musetti (Italia) 3.840

10. Jack Draper (Marea Britanie) 2.990 (+1).