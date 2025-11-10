CMS a asistat Buildcom EOOD în achiziţia producătorului român de ulei Argus S.A.

Firma de avocatură CMS România a acordat asistenţă juridică companiei Buildcom EOOD din Bulgaria în achiziţia pachetului majoritar de 91,42% din acţiunile Argus S.A., unul dintre cei mai vechi producători români de ulei vegetal, de la Infinity Capital Investments, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Tranzacţia include şi 95,36% din acţiunile Comcereal S.A. Tulcea, deţinute indirect de Argus. Compania Argus S.A., fondată în 1943 la Constanţa, este listată pe sistemul multilateral de tranzacţionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucureşti.

Buildcom EOOD, una dintre cele mai importante companii agricole din Bulgaria, activează la nivel internaţional în comerţul cu produse agricole.

Echipa CMS a oferit consultanţă completă pe parcursul tranzacţiei, acoperind toate aspectele juridice - de la due diligence juridic şi fiscal până la documentaţia de tranzacţie, aprobările de reglementare şi aspectele de piaţă de capital.

„Suntem încântaţi că am sprijinit Buildcom EOOD în acest proiect important. Colaborarea excelentă din cadrul echipei CMS ne-a permis să gestionăm complexitatea şi riscurile tranzacţiei, finalizând-o cu succes”, a declarat Rodica Manea, Partener Corporate & M&A la CMS România.

La rândul său, Cristina Reichmann, Partener şi coordonator al practicii de Pieţe de Capital, Servicii Financiare şi Finanţări Structurate, a subliniat: „Consultanţa pragmatică şi experienţa aprofundată în pieţele de capital s-au dovedit esenţiale pentru încheierea cu succes a acestei tranzacţii complexe.”

Echipa CMS implicată în proiect a fost coordonată de Rodica Manea (Corporate M&A) şi Cristina Reichmann (Pieţe de Capital), cu sprijinul avocaţilor Mircea Ciută, Rareş Crismaru, Claudia Nagy, Vlad Dorneanu, Andrei Tercu, Ştefan Mitru, Aura Marina, Bianca Bănăţeanu, Elena Andrei, Cristina Popescu, Laura Capătă, Dragoş Pârvu, Andrei Cristescu, Tatiana Casapciuc, Simona Strava-Stoica, Oana Mina şi Octavian Teletin.