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CNBC: Acţiunile Alphabet au consemnat luni cea mai slabă zi din ultimul an

T.B.
Piaţa de Capital / 23 iunie, 07:11

CNBC: Acţiunile Alphabet au consemnat luni cea mai slabă zi din ultimul an

Acţiunile Alphabet, compania-mamă a Google, au scăzut cu aproximativ 7% luni, înregistrând cea mai mare pierdere zilnică din ultimul an, transmite CNBC.

Investitorii sunt îngrijoraţi de plecarea unor cercetători-cheie din domeniul inteligenţei artificiale şi de costurile tot mai mari ale competiţiei pentru dezvoltarea tehnologiilor AI, relatează CNBC.

Titlurile Alphabet au avut o evoluţie mai slabă decât indicele Nasdaq şi decât celelalte mari companii tehnologice americane, potrivit CNBC.

Prima lovitură a venit săptămâna trecută, când Noam Shazeer, vicepreşedinte pentru inginerie şi unul dintre liderii modelelor Gemini, a anunţat că părăseşte Google pentru a se alătura OpenAI, transmite CNBC.

Shazeer revenise la Google în 2024, după ce părăsise compania în 2021 pentru a fonda Character.AI împreună cu cercetătorul Daniel De Freitas, relatează CNBC.

O a doua plecare importantă a fost anunţată vineri de John Jumper, unul dintre cei mai cunoscuţi cercetători ai laboratorului DeepMind, potrivit CNBC.

După nouă ani petrecuţi la Google, acesta va pleca la rivalul Anthropic, conform CNBC.

Jumper este cunoscut pentru dezvoltarea sistemului AlphaFold, tehnologie care a revoluţionat predicţia structurilor proteinelor şi care i-a adus, alături de Demis Hassabis, Premiul Nobel în 2024, transmite CNBC.

Presiunea asupra acţiunilor Alphabet a fost amplificată şi de declaraţiile directorului general al Microsoft, Satya Nadella, care a afirmat într-un interviu publicat duminică că piaţa inteligenţei artificiale riscă să devină o marfă standardizată, în care modelele AI sunt tot mai uşor de înlocuit între ele, relatează CNBC.

Aceste comentarii au alimentat temerile investitorilor că avantajele competitive obţinute prin investiţii uriaşe în AI s-ar putea eroda în timp, potrivit CNBC.

Alphabet a investit masiv în dezvoltarea inteligenţei artificiale şi a atras aproximativ 141 de miliarde de dolari prin datorii şi capital nou din octombrie până în prezent, transmite CNBC.

Compania încearcă să demonstreze că investiţiile în infrastructura proprie de AI, de la centre de date la modele şi cipuri, vor genera profituri pe termen lung, conform CNBC.

Dacă însă modelele AI devin mai ieftine şi mai interschimbabile, investitorii se tem că aceste cheltuieli uriaşe ar putea afecta marjele de profit fără a crea un avantaj competitiv durabil, relatează CNBC.

Problemele s-au suprapus şi cu raportări ale utilizatorilor privind întreruperi temporare ale serviciilor Gmail şi YouTube în cursul zilei de luni, ceea ce a accentuat sentimentul negativ din piaţă, potrivit CNBC.

Scăderea acţiunilor Alphabet reflectă totodată intensificarea competiţiei dintre marile companii de inteligenţă artificială, inclusiv OpenAI, Anthropic, Google şi Microsoft, într-o cursă care devine din ce în ce mai costisitoare şi mai dificil de câştigat, transmite CNBC.

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