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CNBC: Declinul sectorului tehnologic se accentuează, pe măsură ce un val de vânzări cuprinde pieţele globale de acţiuni

A.I.
Piaţa de Capital / 23 iunie, 17:52

CNBC: Declinul sectorului tehnologic se accentuează, pe măsură ce un val de vânzări cuprinde pieţele globale de acţiuni

Tom Hulick, Strategy Asset Managers: ”Nu cred că suntem aproape de vreun colaps catastrofal al pieţelor; există prea multă lichiditate în sistem, iar dinamica profiturilor companiilor este foarte puternică”

Acţiunile globale au scăzut marţi, pe fondul unor pierderi accentuate în sectorul tehnologic, după o şedinţă negativă pentru acest sector pe Wall Street, scrie CNBC.

Acţiunile din Asia au încheiat, în general, sesiunea de tranzacţionare în scădere, indicele sud-coreean Kospi, dominat de companiile din sectorul tehnologic, închizând cu un declin de 10%. Indicele a fost tras în jos de producătorul de cipuri SK Hynix şi de gigantul tehnologic Samsung Electronics, ambele companii încheind şedinţa cu pierderi de peste 12%, mai notează sursa menţionată.

În Europa, acţiunile au înregistrat, de asemenea, scăderi accentuate, indicele paneuropean STOXX Europe 600 pierzând circa 1%, după ce şi-a redus din pierderile mai mari consemnate anterior în cursul după-amiezii.

Indicele european STOXX Europe 600 Technology avea cele mai mari pierderi, înregistrând un declin de 3%. Producătorul de cipuri STMicroelectronics şi producătorul olandez de echipamente pentru semiconductori ASM International erau ambele în scădere cu peste 7%, printre cele mai mari declinuri din cadrul indicelui pan-european, scrie CNBC.

În Statele Unite, indicele Nasdaq-100 din New York - din care fac parte Nvidia, Apple, Alphabet şi Microsoft - avea o scădere de 2,2%, după o oră de la deschiderea sesiunii bursiere. Fondul iShares Semiconductor ETF era în scădere cu 6,2%, în timp ce acţiunile companiilor individuale din sectorul semiconductorilor înregistrau pierderi semnificative. Intel avea un declin de 7,6%, Micron Technology pierdea 8,5%, în vreme ce AMD era în scădere cu 6,2%. Producătorul de cipuri Nvidia se deprecia cu 3%.

Acţiunile SpaceX şi-au continuat declinul, scăzând cu 3%, după ce pierduseră 16% în timpul sesiunii obişnuite de tranzacţionare de luni.

O corecţie a sectorului tehnologic în ansamblu a tras în jos luni atât indicele S&P 500, cât şi Nasdaq Composite, investitorii retrăgându-se din aşa-numitele acţiuni ale grupului ”Magnificent Seven”. Declinul acţiunilor Amazon şi Meta Platforms a continuat şi marţi, titlurile ambelor companii pierzând puţin peste 0,7%, mai notează CNCB.

În pofida presiunilor tot mai mari din pieţele globale, Tom Hulick, directorul general al Strategy Asset Managers, a declarat la CNBC că nu este îngrijorat de perspectiva unei catastrofe iminente, subliniind că pieţele sunt ”foarte fluide” în prezent.

”Nu cred că suntem nici pe departe aproape de vreun colaps catastrofal al pieţelor. Există prea multă lichiditate în sistem, iar dinamica profiturilor companiilor este foarte puternică în acest moment”, a spus el, adăugând: ”Inteligenţa artificială va continua să susţină creşterea profiturilor companiilor în anii următori. Atunci când vorbim despre investiţii de capital de ordinul trilioanelor de dolari, evaluările unor companii precum SpaceX sau Anthropic pot ajunge la niveluri foarte ridicate. Însă cine poate spune care care dintre aceste companii va ajunge să schimbe lumea şi ce va putea realiza în viitor?”

Dan Ives de la Wedbush Securities consideră că această vânzare masivă de acţiuni reprezintă o oportunitate pentru investitori, conform unei note de astăzi, adresată investitorilor.

”Este clar că această corecţie va genera presiuni la vânzare şi multă tensiune pentru acţiunile tehnologice din SUA, întrucât investitorii se tem că vânzările masive ale titlurilor din KOSPI, survenite după aprecierea accelerată a acţiunilor, s-ar putea răsfrânge şi asupra acţiunilor din sectorul tehnologic american”, a spus el, adăugând că nervozitatea din pieţe este amplificată şi de apropiata publicare a rezultatelor financiare ale Micron, programată pentru miercuri.

Dan Ives administrează fondul Wedbush AI Revolution ETF, ale cărui principale deţineri includ acţiuni ale Micron Technology, TSMC, AMD şi Nvidia.

”Privind lucrurile în perspectivă, continuăm să credem că această piaţă va traversa în continuare o serie de momente care vor pune la încercare nervii investitorilor din sectorul tehnologic, deoarece revoluţia inteligenţei artificiale se află încă într-o fază incipientă”, a scris Ives într-o notă, conform CNBC.

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