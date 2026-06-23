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CNBC: SpaceX semnează un contract de până la 6,3 miliarde de dolari pentru infrastructură AI cu Reflection AI

T.B.
Piaţa de Capital / 23 iunie, 07:04

CNBC: SpaceX semnează un contract de până la 6,3 miliarde de dolari pentru infrastructură AI cu Reflection AI

SpaceX a încheiat un acord major cu startup-ul american Reflection AI pentru furnizarea de capacitate de calcul destinată dezvoltării inteligenţei artificiale, într-un contract care ar putea ajunge la o valoare totală de 6,3 miliarde de dolari până în 2029, potrivit CNBC.

Potrivit informaţiilor obţinute de CNBC, Reflection AI va avea acces imediat la procesoarele Nvidia GB300, unele dintre cele mai performante cipuri disponibile în prezent pentru antrenarea şi operarea modelelor avansate de inteligenţă artificială.

Compania va plăti către SpaceX aproximativ 150 de milioane de dolari pe lună, începând cu 1 iulie 2026, relatează CNBC.

Dacă acordul va fi menţinut până la expirare, valoarea totală a plăţilor va ajunge la aproximativ 6,3 miliarde de dolari, conform CNBC.

Contractul poate fi reziliat de oricare dintre părţi cu un preaviz de 90 de zile, după primele trei luni de colaborare, potrivit CNBC.

Acordul evidenţiază transformarea centrului de date Colossus, construit de SpaceX pentru dezvoltarea chatbotului Grok, într-o platformă comercială de furnizare a puterii de calcul către alte companii din domeniul inteligenţei artificiale, transmite CNBC.

Colossus, descris de Elon Musk drept „o gigafabrică de putere de calcul”, a fost construit iniţial pentru proiectele proprii de inteligenţă artificială ale grupului, relatează CNBC.

În prezent, infrastructura este utilizată şi pentru a genera venituri prin închirierea resurselor de procesare, conform CNBC.

Reflection AI devine astfel unul dintre clienţii importanţi ai SpaceX, alături de Anthropic, Google şi Cursor, care au încheiat anterior acorduri similare pentru acces la infrastructura companiei, potrivit CNBC.

Reflection AI promovează dezvoltarea unor modele AI open-source, considerate de susţinători mai transparente şi mai flexibile decât sistemele proprietare oferite de rivali precum OpenAI, Anthropic sau Google, relatează CNBC.

Compania, evaluată anterior la aproximativ 25 de miliarde de dolari, încearcă să construiască modele americane de inteligenţă artificială care să poată concura cu cele mai avansate sisteme existente, oferind în acelaşi timp guvernelor şi companiilor mai mult control asupra modului în care acestea sunt utilizate, conform CNBC.

Startupul colaborează deja cu instituţii guvernamentale americane, inclusiv cu programe ale Departamentul Energiei al Statelor Unite şi proiecte de inteligenţă artificială asociate Pentagonul, transmite CNBC.

Pentru SpaceX, acordul reprezintă o nouă etapă în extinderea activităţilor dincolo de lansările spaţiale şi serviciile de internet prin satelit Starlink, potrivit CNBC.

Compania încearcă să se poziţioneze drept un actor important pe piaţa centrelor de date şi a infrastructurii pentru inteligenţă artificială, într-un moment în care accesul la cipurile avansate NVIDIA a devenit una dintre cele mai importante resurse strategice din industrie, relatează CNBC.

Investitorii urmăresc tot mai atent capacitatea SpaceX de a genera venituri din servicii de inteligenţă artificială şi infrastructură digitală, pe lângă afacerile sale tradiţionale din domeniul spaţial şi telecomunicaţii, conform CNBC.

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