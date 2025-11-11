Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Colliers: Piaţa industrială şi logistică din România atinge un nivel record în 2025

S.E.
11 noiembrie, 15:08

Colliers: Piaţa industrială şi logistică din România atinge un nivel record în 2025

Sectorul industrial şi logistic din România a înregistrat o creştere puternică în primele trei trimestre din 2025, impulsionată de activitatea intensă din zona Bucureştiului, potrivit unei analize Colliers. Cererea totală de spaţii de închiriat a ajuns la aproape 640.000 de metri pătraţi în perioada ianuarie - septembrie, cu 64% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului anterior, care includ doar tranzacţiile publice raportate oficial.

„În 2025, piaţa s-a schimbat semnificativ faţă de anii trecuţi - companiile s-au orientat din nou către zona Bucureşti-Ilfov, după o perioadă în care interesul a fost mai mare pentru alte regiuni ale ţării. Totuşi, vedem această evoluţie ca pe o excepţie, nu ca pe o nouă regulă. Pe termen mediu şi lung, ne aşteptăm ca alte zone ale României să continue să crească mai rapid, datorită disponibilităţii mai bune a forţei de muncă, a costurilor mai reduse cu angajaţii şi a noilor proiecte de infrastructură care le fac tot mai atractive”, explică Victor Coşconel, Partner Head of Leasing Office & Industrial Agencies la Colliers.

În primele nouă luni ale anului 2025, în Bucureşti şi în zonele din jurul Capitalei, s-au semnat contracte de închiriere pentru aproape 450.000 de metri pătraţi de spaţii logistice şi industriale, cu 62% peste media ultimilor cinci ani şi de peste două ori mai mult decât în perioada 2017-2019. Cele mai mari creşteri s-au înregistrat în nord-estul ţării noastre (cu 211% mai mare în comparaţie cu media precedenţilor 5 ani) şi sud-est (cu 143% mai mult), impulsionate de construcţia autostrăzii A7 şi de investiţiile aşteptate în infrastructură.

Cererea totală a spaţiilor industriale, la nivel naţional, a crescut cu aproape două treimi, ajungând la aproximativ 640.00 de metri pătraţi. Sectorul logistic a dominat piaţa, generând aproximativ 45% din cererea totală, urmat de sectorul retail. Încheierile pentru scopuri de producţie au scăzut în 2025, reprezentând doar 13% din totalul cererii totale.

La nivel european, datele Eurostat arată că depozitele şi centrele logistice din România au un grad de utilizare de aproximativ 90%, un nivel uşor peste media Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că operatorii pot continua să se extindă fără să creeze dezechilibre în piaţă. În prezent, România are aproximativ 8 milioane de metri pătraţi de spaţii logistice moderne, iar potrivit estimărilor Colliers, această suprafaţă s-ar putea chiar dubla pentru a ajunge la nivelul altor ţări din regiune.

Raportat la populaţie, România are aproape 420 de metri pătraţi de spaţii logistice moderne la mia de locuitori, semnificativ sub Polonia (973 metri pătraţi), Ungaria (617 metri pătraţi) şi mult sub Cehia, liderul regional, cu 1.165 de metri pătraţi la mia de locuitori. Altfel spus, chiar şi luând în calcul volumul de mărfuri exportate, România are încă un potenţial major de dezvoltare pe segmentul depozitelor moderne.

„Dacă ne uităm la cât de mult s-au extins retailerii în ultimii ani şi la planurile tot mai ambiţioase ale brandurilor din piaţă, este clar că cererea pentru spaţii de depozitare va rămâne foarte ridicată şi în perioada următoare. În plus, noile autostrăzi, alături de investiţiile preconizate în reţeaua de transport feroviar, vor deschide zone complet noi de interes, atât pentru chiriaşi, cât şi pentru dezvoltatori. În opinia noastră, sectorul industrial rămâne segmentul cu cel mai mare potenţial de creştere dintre toate sectoarele imobiliare din România”, conchide Victor Coşconel.

