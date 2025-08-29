Consiliul Concurenţei analizează preluarea Heliolux S.R.L. de către Econergy International Limited

Consiliul Concurenţei anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, că analizează tranzacţia prin care Econergy International Limited intenţionează să preia Heliolux S.R.L.

Potrivit sursei citate:

„La ora actuală, Heliolux S.R.L. este deţinută de Infragreen 4 Sigma şi Econergy International Limited. Prin această tranzacţie, Econergy International Limited preia integral Heliolux S.R.L. prin achiziţionarea participaţiei de 50% de la Infragreen 4 Sigma.

Econergy International Limited, Franţa, desfăşoară activităţi în domeniul energiei regenerabile, derulând proiecte în mai multe state europene, inclusiv în România.

Heliolux S.R.L. este activă în domeniul producerii şi vânzării de energie electrică din surse regenerabile.

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), această tranzacţie trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”.