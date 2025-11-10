Consiliul Concurenţei analizează preluarea Ratesti Solar Plant de către Econergy International Limited

Consiliul Concurenţei a anunţat că analizează tranzacţia prin care compania Econergy International Limited din Marea Britanie intenţionează să preia controlul asupra Ratesti Solar Plant S.R.L., potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

În prezent, Econergy International Limited şi Nofar Ratesti B.V. (Ţările de Jos) deţin câte 50% din acţiunile Ratesti Solar Plant S.R.L..

Econergy International Limited este activă la nivel internaţional în domeniul energiei regenerabile, dezvoltând proiecte în mai multe ţări europene, inclusiv în România. Ratesti Solar Plant operează în sectorul producţiei şi vânzării de energie electrică din surse regenerabile.

Conform Legii concurenţei nr. 21/1996, tranzacţia trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care va evalua impactul asupra pieţei şi va decide dacă operaţiunea este compatibilă cu un mediu concurenţial normal. Decizia va fi emisă în termenele prevăzute de lege.