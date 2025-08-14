Consiliul Concurenţei analizează preluarea Thermonet de către RZ International Beteiligungs

Consiliul Concurenţei a anunţat că analizează tranzacţia prin care compania austriacă RZ International Beteiligungs GMBH intenţionează să preia Thermonet Beteiligungs GMBH, Austria, şi filiala acesteia din România, Thermonet SRL.

RZ International Beteiligungs este o societate de tip holding, cu participaţii în companii din sectorul energetic românesc. Thermonet Beteiligungs este, la rândul său, un holding austriac, iar filiala sa locală, Thermonet SRL, activează în distribuţia de energie termică.

Potrivit Legii concurenţei nr. 21/1996, tranzacţia trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care va evalua impactul asupra mediului concurenţial şi va emite o decizie în termenele legale.