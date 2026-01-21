Creşterea producţiei globale de gaze naturale lichefiate în 2026 va reduce preţurile

Producţia globală de gaze naturale lichefiate (LNG) va creşte în 2026, ceea ce va duce la scăderea preţurilor şi la relansarea cererii, în special în Europa, arată estimările specialiştilor, potrivit Agerpres.

Piaţa globală a LNG intră, în 2026, într-un ciclu nou de expansiune a ofertei, după perioada de constrângeri apărută în urma declanşării războiului din Ucraina. Analiştii din domeniu estimează că acest val de ofertă va continua până în 2029 şi va crea condiţii pentru preţuri mai reduse, favorabile inclusiv energiilor emergente, adaugă Agerpres.

Consultanţii de la Kpler, companie internaţională de analiză şi consultanţă în domeniul energiei, apreciază că 2026 va reprezenta un an de tranziţie pentru piaţa LNG. Piaţa va trece de la un deficit de ofertă la o disponibilitate amplă, suficientă chiar şi în condiţii de cerere ridicată şi necesităţi sporite de stocare pe timp de iarnă, în special în Europa, conform sursei citate.

Noi capacităţi de producţie de cel puţin 35 de milioane de tone de LNG vor deveni operaţionale, iar majoritatea vor proveni din SUA şi Qatar. Această evoluţie ar putea duce la o creştere a aprovizionării globale cu până la 10% faţă de 2025, relatează Agerpres.

Datele Kpler subliniază că prognozele cu privire la oferta totală de LNG în 2026 variază între 460 şi 484 de milioanPrintre proiectele majore care vor contribui la această creştere se numără Golden Pass LNG pe coasta Golfului Mexic, extinderea North Field din Qatar, dar şi proiectele Corpus Christi şi Plaquemines LNG din SUA, LNG Canada, precum şi Greater Tortue Ahmeyim, dezvoltat de Senegal şi Mauritania, menţionează Agerpres.

Creşterea ofertei va pune presiune asupra preţurilor globale. Analiştii Rabobank, Rystad şi Kpler estimează că preţul mediu al LNG în Asia va scădea în 2026 la un interval cuprins între 9,50 şi 9,90 dolari/mmBtu, faţă de o medie de 12,45 dolari/mmBtu în 2025, conform Agerpres.

Preţurile de referinţă pentru gazele naturale din Europa sunt prognozate la o medie de 9,50 - 9,74 dolari/mmBtu, semnificativ sub nivelul de 14,20 dolari/mmBtu înregistrat în 2025, adaugă sursa citată anterior.

Europa rămâne un factor-cheie al cererii globale de LNG, după reducerea drastică a importurilor de gaze ruseşti transportate prin conducte. Kpler estimează că importurile europene de LNG vor creşte în 2026 cu 22 de milioane de tone. Rystad anticipează un avans de 20 de milioane de tone. Energy Aspects şi ICIS prognozează o creştere de aproximativ 13 milioane de tone, potrivit Agerpres.

Evoluţia este susţinută de necesarul mai mare de reumplere a depozitelor după iarnă şi de consumul intern mai ridicat, pe fondul preţurilor mai scăzute. Cererea în creştere din Turcia şi rolul Europei ca piaţă de echilibrare pentru surplusul de ofertă din bazinul Atlantic contribuie la consolidarea cererii de LNG, subliniază Agerpres.

Analistul de la Rystad Energy, Ole Dramdal, este de părere că Europa este pregătită să absoarbă o mare parte din noua ofertă de LNG şi înregistrează cea mai puternică creştere a cererii pe termen scurt, conform Agerpres.

Europa va accelera din 2026 eliminarea treptată a gazelor ruseşti, atât a celor livrate prin conducte, cât şi a LNG-ului. Analiştii estimează că volumele provenite de la proiectul rusesc Yamal LNG vor fi redirecţionate către pieţe alternative, precum Turcia şi Egipt, în timp ce Europa va înlocui aceste cantităţi cu livrări din bazinul Atlantic, mai adaugă sursa citată.