Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Creşterea producţiei globale de gaze naturale lichefiate în 2026 va reduce preţurile

U.B.
Materii Prime / 21 ianuarie, 11:42

Creşterea producţiei globale de gaze naturale lichefiate în 2026 va reduce preţurile

Producţia globală de gaze naturale lichefiate (LNG) va creşte în 2026, ceea ce va duce la scăderea preţurilor şi la relansarea cererii, în special în Europa, arată estimările specialiştilor, potrivit Agerpres.

Piaţa globală a LNG intră, în 2026, într-un ciclu nou de expansiune a ofertei, după perioada de constrângeri apărută în urma declanşării războiului din Ucraina. Analiştii din domeniu estimează că acest val de ofertă va continua până în 2029 şi va crea condiţii pentru preţuri mai reduse, favorabile inclusiv energiilor emergente, adaugă Agerpres.

Consultanţii de la Kpler, companie internaţională de analiză şi consultanţă în domeniul energiei, apreciază că 2026 va reprezenta un an de tranziţie pentru piaţa LNG. Piaţa va trece de la un deficit de ofertă la o disponibilitate amplă, suficientă chiar şi în condiţii de cerere ridicată şi necesităţi sporite de stocare pe timp de iarnă, în special în Europa, conform sursei citate.

Noi capacităţi de producţie de cel puţin 35 de milioane de tone de LNG vor deveni operaţionale, iar majoritatea vor proveni din SUA şi Qatar. Această evoluţie ar putea duce la o creştere a aprovizionării globale cu până la 10% faţă de 2025, relatează Agerpres.

Datele Kpler subliniază că prognozele cu privire la oferta totală de LNG în 2026 variază între 460 şi 484 de milioanPrintre proiectele majore care vor contribui la această creştere se numără Golden Pass LNG pe coasta Golfului Mexic, extinderea North Field din Qatar, dar şi proiectele Corpus Christi şi Plaquemines LNG din SUA, LNG Canada, precum şi Greater Tortue Ahmeyim, dezvoltat de Senegal şi Mauritania, menţionează Agerpres.

Creşterea ofertei va pune presiune asupra preţurilor globale. Analiştii Rabobank, Rystad şi Kpler estimează că preţul mediu al LNG în Asia va scădea în 2026 la un interval cuprins între 9,50 şi 9,90 dolari/mmBtu, faţă de o medie de 12,45 dolari/mmBtu în 2025, conform Agerpres.

Preţurile de referinţă pentru gazele naturale din Europa sunt prognozate la o medie de 9,50 - 9,74 dolari/mmBtu, semnificativ sub nivelul de 14,20 dolari/mmBtu înregistrat în 2025, adaugă sursa citată anterior.

Europa rămâne un factor-cheie al cererii globale de LNG, după reducerea drastică a importurilor de gaze ruseşti transportate prin conducte. Kpler estimează că importurile europene de LNG vor creşte în 2026 cu 22 de milioane de tone. Rystad anticipează un avans de 20 de milioane de tone. Energy Aspects şi ICIS prognozează o creştere de aproximativ 13 milioane de tone, potrivit Agerpres.

Evoluţia este susţinută de necesarul mai mare de reumplere a depozitelor după iarnă şi de consumul intern mai ridicat, pe fondul preţurilor mai scăzute. Cererea în creştere din Turcia şi rolul Europei ca piaţă de echilibrare pentru surplusul de ofertă din bazinul Atlantic contribuie la consolidarea cererii de LNG, subliniază Agerpres.

Analistul de la Rystad Energy, Ole Dramdal, este de părere că Europa este pregătită să absoarbă o mare parte din noua ofertă de LNG şi înregistrează cea mai puternică creştere a cererii pe termen scurt, conform Agerpres.

Europa va accelera din 2026 eliminarea treptată a gazelor ruseşti, atât a celor livrate prin conducte, cât şi a LNG-ului. Analiştii estimează că volumele provenite de la proiectul rusesc Yamal LNG vor fi redirecţionate către pieţe alternative, precum Turcia şi Egipt, în timp ce Europa va înlocui aceste cantităţi cu livrări din bazinul Atlantic, mai adaugă sursa citată.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Materii Prime

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

21 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 21 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

21 ianuarie
Ediţia din 21.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0929
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3442
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4978
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8542
Gram de aur (XAU)Gram de aur660.2411

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb