Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

UE propune suspendarea importurilor de zahăr fără taxe pentru a proteja producătorii

U.B.
Materii Prime / 27 ianuarie, 15:46

UE propune suspendarea importurilor de zahăr fără taxe pentru a proteja producătorii

Comisia Europeană a propus suspendarea unei scheme care permite anumitor importuri de zahăr fără taxe vamale în Uniunea Europeană, pentru a reduce presiunea asupra producătorilor europeni afectaţi de scăderea preţurilor şi creşterea concurenţei, conform Agerpres.

Comisarul european pentru agricultură şi alimentaţie, Christophe Hansen, a anunţat pe X că va propune o suspendare temporară a regimului de perfecţionare activă (IPR) la zahăr, menită să protejeze producătorii europeni, notează Agerpres.

Regimul IPR permite companiilor să importe zahăr fără taxe vamale şi fără limite, cu condiţia ca acesta să fie rafinat sau procesat în produse alimentare şi apoi reexportat în afara UE, subliniază sursa citată. În anul agricol 2024/25, importurile de zahăr brut în cadrul schemei au totalizat 587.000 de tone, în creştere cu 19% faţă de anul precedent, iar 95% proveneau din Brazilia. Importurile de zahăr alb au ajuns la 155.000 de tone, în creştere cu 5%, provenind în principal din Brazilia, Maroc, Egipt şi Ucraina, conform Agerpres.

Producătorii europeni de sfeclă de zahăr au semnalat că aceste importuri au dus la un exces de ofertă şi la scăderea preţurilor zahărului la cel mai redus nivel din ultimii cel puţin trei ani, transmite sursa citată. De asemenea, aceştia şi-au exprimat îngrijorarea în contextul unui eventual acord comercial cu blocul Mercosur, care ar putea creşte cantitatea de zahăr importată, transmite Agerpres.

Confederaţia Internaţională a Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din Europa (CIBE) şi-a exprimat sprijinul ferm pentru propunerea Comisiei Europene, calificând măsura drept „oportună şi necesară”. „Aceasta va oferi semnalul corect şi o gură de oxigen pentru o piaţă a zahărului din UE care trece printr-o perioadă dificilă”, a transmis CIBE pe X, conform Agerpres.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Materii Prime

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 27 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 ianuarie
Ediţia din 27.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2871
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5270
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8732
Gram de aur (XAU)Gram de aur700.8626

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb