UE propune suspendarea importurilor de zahăr fără taxe pentru a proteja producătorii

Comisia Europeană a propus suspendarea unei scheme care permite anumitor importuri de zahăr fără taxe vamale în Uniunea Europeană, pentru a reduce presiunea asupra producătorilor europeni afectaţi de scăderea preţurilor şi creşterea concurenţei, conform Agerpres.

Comisarul european pentru agricultură şi alimentaţie, Christophe Hansen, a anunţat pe X că va propune o suspendare temporară a regimului de perfecţionare activă (IPR) la zahăr, menită să protejeze producătorii europeni, notează Agerpres.

Regimul IPR permite companiilor să importe zahăr fără taxe vamale şi fără limite, cu condiţia ca acesta să fie rafinat sau procesat în produse alimentare şi apoi reexportat în afara UE, subliniază sursa citată. În anul agricol 2024/25, importurile de zahăr brut în cadrul schemei au totalizat 587.000 de tone, în creştere cu 19% faţă de anul precedent, iar 95% proveneau din Brazilia. Importurile de zahăr alb au ajuns la 155.000 de tone, în creştere cu 5%, provenind în principal din Brazilia, Maroc, Egipt şi Ucraina, conform Agerpres.

Producătorii europeni de sfeclă de zahăr au semnalat că aceste importuri au dus la un exces de ofertă şi la scăderea preţurilor zahărului la cel mai redus nivel din ultimii cel puţin trei ani, transmite sursa citată. De asemenea, aceştia şi-au exprimat îngrijorarea în contextul unui eventual acord comercial cu blocul Mercosur, care ar putea creşte cantitatea de zahăr importată, transmite Agerpres.

Confederaţia Internaţională a Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din Europa (CIBE) şi-a exprimat sprijinul ferm pentru propunerea Comisiei Europene, calificând măsura drept „oportună şi necesară”. „Aceasta va oferi semnalul corect şi o gură de oxigen pentru o piaţă a zahărului din UE care trece printr-o perioadă dificilă”, a transmis CIBE pe X, conform Agerpres.