MOL şi Libia colaborează în explorarea şi producţia de petrol

Grupul MOL a semnat un parteneriat strategic cu Compania Naţională de Petrol din Libia (NOC), care vizează cooperarea în explorarea şi producţia de hidrocarburi, inovaţia tehnologică şi tranzacţionarea ţiţeiului, conform unui comunicat de presă remis redacţiei. Memorandumul de înţelegere a fost semnat la Budapesta de CEO al MOL, Zsolt Hernadi, şi preşedintele NOC, Masoud Suleman, se arată în comunicat.

Acordul prevede, potrivit comunicatului, un schimb de informaţii şi analiza unor potenţiale proiecte comune, inclusiv explorarea şi dezvoltarea zăcămintelor, servicii petroliere şi activităţi de tranzacţionare a ţiţeiului. În declaraţia sa, Zsolt Hernadi a subliniat importanţa diversificării surselor energetice şi a colaborării în educaţie şi cercetare între cele două ţări, evidenţiază sursa menţionată anterior.

Grupul MOL deţine deja active de explorare şi producţie în nouă ţări şi îşi propune să îşi consolideze portofoliul internaţional şi să dezvolte noi parteneriate strategice, în conformitate cu strategia sa SHAPE TOMORROW, se subliniază în comunicat.

MOL este o companie internaţională integrată de petrol, gaze şi petrochimie, cu operaţiuni în peste 30 de ţări şi peste 25.000 de angajaţi şi îşi propune, conform comunicatului, să reducă emisiile de carbon şi să atingă neutralitatea de carbon până în 2050.