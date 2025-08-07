Cseke Attila: Guvernul a publicat în transparenţă noile măsuri pentru reforma administraţiei publice

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunţă că au fost publicate, în transparenţă decizională, propunerile care vizează reforma administrativă şi care vor face parte din următorul pachet de măsuri al Guvernului. El arată că Ministerul Dezvoltării îmbunătăţeşte procesul de descentralizare pentru comunităţile locale, consolidează autorităţi publice locale şi centrale eficiente şi vine în sprijinul sustenabilităţii financiare a acestora.

Potrivit lui Cseke Attila, Ministerul Dezvoltării a publicat, în transparenţă decizională, propunerile privind eficientizarea administraţiei publice locale şi centrale, care vor fi incluse în noul pachet de măsuri pe care îl va adopta Guvernul.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, şi prim-ministrul Ilie Bolojan, a avut cinci întâlniri cu reprezentanţii structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în cadrul cărora au fost dezbătute propunerile de măsuri privind reforma administraţiei publice locale, propuse de Guvern.

”Reforma administrativă prevede măsuri pentru colectarea taxelor şi impozitelor în vederea asigurării echităţii sociale şi a sustenabilităţii financiare a administraţiilor publice locale, eficientizarea autorităţilor, o disciplină financiară mai bună şi măsuri care sporesc procesul de descentralizare”, arată Ministerul Dezvoltării.