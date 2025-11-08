Diana Şoşoacă a fost trimisă la expertiză psihiatrică în dosarul de propagandă legionară

Procurorii au solicitat efectuarea unei expertize psihiatrice în cazul eurodeputatei Diana Şoşoacă, audiată vineri la Parchetul General în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară, potrivit Kanal D.

Măsura vine în cadrul anchetei în care Şoşoacă este cercetată pentru 11 capete de acuzare, inclusiv lipsire de libertate, instigare la ură şi promovarea cultului unor persoane condamnate pentru genocid. Solicitarea procurorului prevede ca, în cazul în care eurodeputata se opune evaluării, aceasta să poată fi internată timp de 30 de zile într-un spital de psihiatrie, chiar şi cu forţa.

Diana Şoşoacă a respins vehement măsura, considerând-o ilegală şi abuzivă. În timpul audierilor, ea a declarat că nu poate discuta despre expertiză şi a întrebat retoric dacă este ameninţată.

La sosirea la Parchetul General, Şoşoacă a fost întâmpinată de mai mulţi susţinători care i-au adus flori şi i-au cântat „La mulţi ani”. Aceştia au catalogat solicitarea procurorilor drept „o glumă” şi „o acuzaţie gravă”, afirmând că internarea într-un spital de psihiatrie ar fi o măsură nejustificată.

Lidera S.O.S. România a mai fost chemată la Parchet şi luna trecută, când a fost informată că are calitatea de inculpată, însă a refuzat să dea declaraţii. În luna septembrie, procurorul general Alex Florenţa a cerut Parlamentului European ridicarea imunităţii parlamentare a eurodeputatei, suspectată de comiterea a 11 infracţiuni, printre care lipsire de libertate, propagandă legionară, promovarea ideilor antisemite şi negarea Holocaustului, conform sursei citate.

Ca reacţie, Diana Şoşoacă a calificat demersul Parchetului General drept „o tentativă de execuţie politică”.

De-a lungul ultimilor ani, eurodeputata a fost implicată în mai multe controverse publice, inclusiv omagieri ale lui Corneliu Zelea Codreanu şi Nicolae Ceauşescu, care au determinat sesizări din partea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi autosesizări ale procurorilor.