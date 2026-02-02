Directorul FMI: Inflaţia globală va scădea

Inflaţia globală este aşteptată să scadă până la 3,8% în acest an şi la 3,4% în 2027, susţinută de cererea mai redusă şi de scăderea preţurilor la energie, a declarat luni directorul general al Fondului Monetar Internaţional (FMI), Kristalina Georgieva, într-un discurs susţinut la Forumul Fiscal Arab de la Dubai, potrivit Investing.com.

Sursa citată susţine că Georgieva a subliniat că avansul economic global s-a menţinut „remarcabil de bine”, în pofida schimbărilor profunde în geopolitică, politică comercială, tehnologie şi demografie. Şefa FMI a făcut apel la o integrare comercială mai strânsă şi a atras atenţia că acordurile unilaterale sunt în creştere. Georgieva a mai subliniat că activitatea comercială globală nu a scăzut atât de mult pe cât se temea, însă creşte uşor mai lent decât economia globală, conform Investing.com.

Sursa citată relatează că în luna ianuarie, FMI şi-a revizuit în creştere previziunile privind creşterea economiei mondiale în 2026. Conform estimărilor recente, Produsul Intern Brut mondial va înregistra un avans de 3,3% în acest an, în creştere cu 0,2 puncte procentuale faţă de ultima estimare din octombrie 2025, potrivit publicaţiei amintite. Această valoare urmează unui avans similar de 3,3% în 2025, uşor peste estimarea anterioară, mai menţionează sursa citată.

Directorul FMI a subliniat că, deşi perspectivele economice rămân favorabile, o mai mare integrare comercială este „absolut primordială” pentru menţinerea stabilităţii şi creşterii globale, conform Investing.com.