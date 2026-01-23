Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Dispută între Ciolacu şi Orban pe tema Guvernului Bolojan şi a bugetului

U.B.
Politică / 23 ianuarie, 14:22

Dispută între Ciolacu şi Orban pe tema Guvernului Bolojan şi a bugetului

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, a lansat un atac dur la adresa fostului premier liberal Ludovic Orban, pe care îl acuză de ipocrizie politică şi de responsabilitate pentru creşterea accelerată a datoriei publice în timpul guvernării PNL, potrivit News.ro.

Ciolacu afirmă că faptul că Orban a devenit principalul apărător al premierului Ilie Bolojan ar demonstra lipsa sprijinului acestuia din partea Partidului Naţional Liberal. Ciolacu mai spune că susţinerea venită din afara PNL ar reflecta o „absenţă asurzitoare” a sprijinului politic intern pentru Bolojan, conform News.ro.

Fostul lider PSD îl acuză pe Ludovic Orban că dă lecţii de politică bugetară. În opinia sa, în anul 2020, sub conducerea acestuia, datoria publică a României a crescut cu peste 126 de miliarde de lei, ceea ce a constituit „cel mai mare salt din istoria modernă”, adaugă sursa citată.

Ciolacu afirmă că deficitul bugetar din perioada pandemiei nu ar fi fost folosit pentru sprijinirea populaţiei sau a economiei, ci ar fi facilitat „furturi uriaşe de bani publici”. El menţionează achiziţii controversate de echipamente sanitare, măşti neconforme şi vaccinuri rămase neutilizate, notează News.ro.

Fostul lider PSD susţine că Ludovic Orban ar fi solicitat sprijinul PSD pentru a reveni în funcţia de premier în martie 2020, după ce fusese demis prin moţiune de cenzură. „S-a milogit să ajungă la Palatul Victoria cu voturile PSD”, afirmă Ciolacu, care îl numeşte pe Orban „trubadurul expirat care vrea să se reinventeze vorbind despre integritate şi moralitate politice”, potrivit sursei citate anterior.

Atacul fostului lider PSD vine după ce Ludovic Orban a criticat public Guvernul Bolojan pe tema deficitului bugetar. În replică, Orban l-a acuzat pe Marcel Ciolacu de „neruşinare” şi de responsabilitate pentru dezechilibrele economice din ultimii ani. Oficialul liberal susţine că PSD poartă o parte semnificativă din vina pentru deciziile guvernamentale, în contextul participării la coaliţia de guvernare, adaugă News.ro.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 14:30)

    Rade ciob de oală spartă.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 14:32)

      Domnula CIOLACU, nu bagati domnule in seama toti BETIVII-LAUTARI, ca nu merita sa va pierdeti timpu cu ei/!

